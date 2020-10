Ministrul Finanţelor Publice participă la evenimentul ''Banking Forum Online''

00:30

Preşedintele american Donald Trump a revenit miercuri la muncă în Biroul Oval, la şase zile după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ceea ce ridică întrebări cu privire la riscurile de contaminare, transmite AFP.Comportamentul preşedintelui SUA, care a părăsit spitalul luni seară, atrage atenţia în mod deosebit în contextul în care se înmulţesc cazurile de COVID-19 la Casa Albă.Preşedintele a fost informat despre stadiul discuţiilor privind planul de asistenţă pentru economie şi despre înaintarea uraganului Delta, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul său de cuvânt Brian Morgenstern.Imediat după întoarcerea la Casa Albă, Donald Trump, criticat încă de la începutul pandemiei pentru mesajele sale neclare şi aproximative, a stârnit deja controverse. Imediat după ce a coborât din elicopter, liderul american a urcat treptele către balconul reşedinţei sale unde şi-a scos masca şi a ridicat mâinile cu degetele mari în sus, într-un gest ciudat de sfidare."Nu vă temeţi de COVID", a scris Donald Trump pe Twitter din spital luni, provocând consternare în comunitatea medicală. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020 SUA au depăşit recent pragul a 210.000 de decese provocate de pandemia noului coronavirus.În medie, în ultima săptămână, 700 de persoane au murit zilnic din cauza COVID-19 în SUA. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)