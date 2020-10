AlegeriLocale2020/ Botoşani: Primarul din Hudeşti, Viorel Atomei, a obţinut al optulea mandat consecutiv

08:20

Actorul Matt Damon s-a născut la 8 octombrie 1970, în Cambridge, Massachusetts, într-o familie a unui broker la bursă şi a unei profesoare la Universitatea Lesley. Tatăl său avea origini engleze şi scoţiene, iar mama sa, Nancy Carlsson-Paige, provenea dintr-o familie cu rădăcini suedeze şi finlandeze, conform www.imdb.com şi www.tribute.ca.A urmat cursurile Cambdridge Rindge and Latin School şi a interpretat ca actor, în anii de studiu, într-o serie de producţii de teatru. A urmat în cadrul Universităţii Harvard cursuri de engleză, pentru ca, simultan, să se implice în proiecte în care a putut să interpreteze diferite roluri, respectiv în producţiile ''Rising Son'' (1990) şi ''School Ties'' (1992). Foto: imdb.com''Geronimo: An American Legend'' (1993) a fost pelicula care l-a determinat să renunţe la cursuri şi să se dedice exclusiv scenei celei de-a şaptea arte, conform imdb.com. Debutul la Hollywood a fost consemnat de interpretarea din comedia romantică ''Mystic Pizza'' (1988). Acest rol nu a încununat lansarea sa, aşteptată, în carieră, însă a continuat să meargă la preselecţii şi a urmat rolul din ''School Ties'' (1992). A urmat rolul din ''Courage Under Fire'' (1996).Rolul care l-a impus, cu adevărat la Hollywood, a fost ''Good Will Hunting'' (1997), al cărui scenariu l-a scris, iniţial, pentru cursurile de engleză de la Harvard. Pelicula a obţinut nouă nominalizări la Oscar, dintre care Matt Damon a obţinut Oscarul pentru cel mai bun scenariu, alături de bunul său prieten Ben Affleck.În 1998, a interpretat rolul principal în pelicula lui Steven Spielberg ''Saving Private Ryan'' (1998), care a fost una dintre cele mai apreciate producţii ale anului, în care a colaborat cu Tom Hanks şi Vin Diesel. Acelaşi an a consemnat rolul jucătorului de poker din ''Rounders'' (1998), interpretând personajul antagonic celor jucate de Edward Norton şi John Malkovich.Comedia ''Dogma'' (1999) a refăcut colaborarea cu bunul său prieten Ben Affleck şi comedianul Chris Rock.Rolul Tom Ripley din pelicula ''The Talented Mr. Ripley'' (1999) a adunat recenzii diferite din partea criticilor de specialitate, dar chiar şi aşa Matt Damon a fost apreciat pentru interpretare. Şi-a împrumutat vocea pentru unul din personajele filmului de animaţie ''Titan A.E.'' (2000).A continuat să joace roluri diferite, în scenarii acoperind o paletă variată de subiecte, ''All the Pretty Horses'' (2000), ''The Legend of Bagger Vance'' (2000), în această din urmă producţie interpretând alături de Will Smith. A semnat, în 2003, contractul pentru pelicula ''The Informant!'' (2009), în regia lui Steven Soderbergh, şi pentru ''Stuck on You'' (2003), în regia celor doi fraţi Farrelly. A jucat în producţia ''Gerry'' (2002), al cărei scenariu l-a scris alături de prietenii săi Gus Van Sant şi Casey Affleck.Rolul din seria dedicată personajului Jason Bourne a contribuit la consolidarea sa în box-office-ul nord-american - ''The Bourne Identity'' (2002), ''The Bourne Supremacy'' (2004) şi ''The Bourne Ultimatum'' (2007).A interpretat, de asemenea, rolul ''Linus Caldwell'' în franciza ''Ocean's''.Printre alte roluri ale sale se numără cele din peliculele ''The Brothers Grimm'' (2005), având ca regizor pe Terry Gilliam, ''Syriana'' (2005), în regia lui George Clooney, ''The Departed'' (2006), regizată de marele Martin Scorsese şi ''The Good Shepherd'' (2006), regia fiind semnată de cunoscutul Robert De Niro.A fost unul dintre producătorii ''Manchester by the Sea'' (2016), peliculă care a obţinut două premii Oscar, pentru cel mai bun actor principal şi pentru cel mai bun scenariu adaptat, potrivit imdb.com.A semnat producţia unui număr de episoade ale seriilor televizate ''Project Greenlight'' (2001-2015), ''The Runner'' (2016), ''Incorporated'' (2016-2017) şi ''Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse'' (2017).Este un susţinător împătimit al echipei de baseball Boston Red Sox, la ale cărei meciuri încearcă să ajungă frecvent.De-a lungul carierei, a obţinut 34 de premii şi a fost nominalizat la alte 144 de distincţii de specialitate, potrivit imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Andreea Preda)