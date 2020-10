Cum să organizezi o seară de film acasă: 4 pași de urmat (PUBLICITATE)

08:30

Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc un set de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o organizație de monitorizare a armelor chimice a confirmat că oponentul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit cu Noviciok, anunță CNN. Organizația pentru interzicerea armelor chimice (The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) a confirmat marți, 6 octombrie, […]