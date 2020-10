Up România lansează propria sa soluţie de plată contactless cu telefonul, Up Mobil Pay

Up România lansează Up Mobil Pay, propria soluţie de plăţi mobile pentru sistemul de operare Android, disponibilă pentru toate cardurile preplătite de beneficii Up România: Up Dejun, Up Cadou, Up Vacanţă, Up Cultură.

