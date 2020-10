Federaţia Sanitas continuă protestele

13:10

Primarul ales al Sectorului 2, Radu Mihaiu, vorbeşte într-un interviu acordat AGERPRES despre modul în care doreşte să încurajeze colectarea selectivă a deşeurilor, diminuarea costurilor cu salubrizarea, transportul alternativ şi creşterea suprafeţei de spaţii verzi în sector.Printre priorităţile sale se numără realizarea unui audit în primărie, salubritatea, suplimentarea serviciilor de curăţenie şi a serviciilor medicale din şcoli. De asemenea, el îşi doreşte anularea Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 2 - o măsură pe care mizează după constituirea noului Consiliu General al Capitalei.Una dintre propunerile sale este realizarea unei "linii verzi pentru biciclete", cu o lungime de 3,5 kilometri, între Obor şi intersecţia dintre Calea Floreasca şi Şoseaua Fabrica de Glucoză. Tot pentru încurajarea transportului alternativ ar urma să fie realizate parcări securizate pentru biciclete în zonele rezidenţiale, care să poată fi folosite pe bază de card.În ceea ce priveşte park and ride Pipera, Mihaiu arată că acesta trebuie să fie un nod intermodal, care să includă o gară pentru transport feroviar urban, dar şi o legătură cu metroul.Alte măsuri vizează amenajarea malurilor salbei de lacuri, care să devină locuri de petrecere a timpului liber, plantarea a 100.000 de arbori pe raza sectorului, implementarea proiectul "Nicio stradă fără boltă verde", prin realizarea aliniamentelor de copaci.Primarul ales face referire şi la un alt obiectiv al său - implementarea Programului Şcoală după şcoală, până la ora 18.00, în peste jumătate din instituţiile de învăţământ. AGERPRES: Mulţi au considerat că reuşita dumneavoastră în alegeri a fost o surpriză. Aţi declarat, însă, că pentru dumneavoastră nu a reprezentat o surpriză, deoarece aţi discutat cu mulţi locuitori ai Sectorului 2. Care au fost problemele pe care vi le-au semnalat cetăţenii?Radu Mihaiu: Cea mai mare problemă, de departe, indicată şi de studiile calitative pe care le-am făcut, dar şi de oameni în stradă, este mizeria. Toată lumea spune că Sectorul 2 este foarte murdar. Şi adevărul este că e, probabil, cel mai murdar sector din Bucureşti, în condiţiile în care avem acelaşi operator de salubritate de peste 20 de ani şi în condiţiile în care în 2018 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a obligat primăria să organizeze o licitaţie pentru selectarea unui nou operator. Această licitaţie încă nu s-a terminat. Este încă în desfăşurare, pentru că este în mod constant tergiversată de către aparatul primăriei, în aşa fel încât actualul operator funcţionează cu tarife mărite şi este evident că nu îşi face treaba. Şi nu îşi face treaba acum din motive sistemice. În acest moment, nimeni nu urmăreşte cu adevărat cum îşi face treaba operatorul de salubritate. Există un serviciu în primărie care ar trebui să facă acest lucru, un serviciu de monitorizare contracte, de la Direcţia Servicii publice. În mod evident, acesta nu îşi face treaba şi sigur că atunci operatorul, dacă nu are pe nimeni care să îi spună: "Nu ai făcut treabă bine aici", merge la minima rezistenţă, încasează banii din serviciul de salubritate şi cetăţenii suferă. AGERPRES: Aţi spus că doriţi renunţarea la taxa de habitat şi introducerea unei taxe de salubritate rezonabile. Care ar fi această sumă rezonabilă în viziunea dumneavoastră?Radu Mihaiu: Eu aş dori să renunţăm la taxa de habitat şi să revenim la modelul tarif, în care fiecare asociaţie de proprietari sau fiecare casă încheie un contract cu un operator de salubritate licenţiat şi atunci să lăsăm piaţa să decidă care este acest preţ corect pentru serviciul de salubritate. Doar cei care nu au un contract cu un operator licenţiat ar urma să plătească o taxă, pentru că există şi astfel de persoane care nu încheie contract cu nimeni şi aruncă gunoiul pe stradă. Este evident că acest persoane trebuie cumva să plătească pentru serviciul de salubritate. Dar cei care încheie contracte cu o firmă de salubritate licenţiată pot negocia pentru diversele fracţii. Fracţia uscată, care poate să fie sticlă, lemn, metal, plastic - toate acestea, dacă sunt colectate separat, au valoare economică şi pot fi ridicate de către operatori de salubritate gratuit. Sunt mulţi operatori care ar vrea să ridice gratuit plasticul, hârtia, sticla. Pentru ei au valoare economică. În momentul în care asociaţiile de proprietari au această posibilitate şi acest stimulent, oamenii vor colecta selectiv, pentru că aceste fracţii vor fi ridicate gratuit, urmând să plătească doar fracţia umedă. În felul acesta, stimulăm cu adevărat colectarea selectivă, pentru că acum, aproape indiferent cum colectezi, plăteşti aceeaşi taxă. Modelul acesta va duce, după părerea mea, la mai puţin gunoi, dar şi la un gunoi pre-colectat selectiv. Acesta este modelul pe care l-am propus tot timpul. Din punctul meu de vedere, costurile cu salubrizarea se vor reduce. Salubriştii vor fi interesaţi să ridice aceste fracţii, deoarece pentru ei au valoare economică. Toată lumea va fi interesată să se facă colectare selectivă, cu adevărat. Spre deosebire de acest model cu taxă, în care nimeni nu este cu adevărat (interesat de colectarea selectivă, n.r), deoarece salubristul, în momentul în care nu se colectează selectiv suficient, primeşte un bonus de la primărie. Este aberant - înseamnă cu nimeni nu-şi doreşte cu adevărat colectare selectivă. Salubristul, primind acest bonus, cu siguranţă nu o să facă multe eforturi pentru a colecta selectiv.AGERPRES: V-aţi gândit la câteva proiecte pentru ordinea de zi a primei şedinţe de consiliu local?Radu Mihaiu: Îmi doresc în primul rând declanşarea unui audit extern. Sunt trei proiecte mari pe care le-am agreat împreună cu partenerii de la PNL. Înainte de alegeri am semnat - primii 15 candidaţi de pe lista USR PLUS, primii 15 candidaţi de pe lista PNL şi cu mine - un angajament cu trei priorităţi pentru primele o sută de zile. Printre cele trei priorităţi sunt salubritatea - am discutat puţin despre ea - şi curăţenia în primărie. Asta înseamnă audit. Va trebui să facem un audit extern, să vedem cum funcţionează primăria şi cum putem corecta ce nu funcţionează. Auditul va fi prioritatea zero.A treia prioritate este siguranţa în şcoli: servicii suplimentare de curăţenie în şcoli şi servicii medicale. Acestea vor fi cele trei priorităţi, asumate de mine, de primii 15 candidaţi de pe lista USR PLUS şi de primii 15 candidaţi de pe lista PNL. AGERPRES: PNL şi USR PLUS au asigurată o majoritate în Consiliul Local Sector 2, prin 15 mandate obţinute. Aveţi în vedere şi negocieri cu PMP?Radu Mihaiu: O să discutăm cu PMP. Susţinem proiectele bune pe care le propun. Sper să susţină şi ei proiectele bune pe care o să le propunem noi. Colaborarea este deschisă din punctul meu de vedere şi PMP-ului, în faza de proiecte utile pentru cetăţeni. AGERPRES: Au existat deja discuţii pentru ocuparea funcţiei de viceprimar?Radu Mihaiu: Este încă prematur să discutăm despre funcţia de viceprimar. Avem în acest moment o înţelegere anterioară rezultatelor votului. Vedem acum, după ce ne aşezăm la masă, cu rezultatele votului - o să avem o discuţie. AGERPRES: Aveţi în vedere modificări în ceea ce priveşte organizarea primăriei sau aşteptaţi rezultatele auditului?Radu Mihaiu: Aş lua aceste măsuri în baza raportului de audit.AGERPRES: Care sunt măsurile vizate în contextul pandemiei de coronavirus?Radu Mihaiu: Una dintre primele priorităţi este asigurarea curăţeniei în şcoli şi a serviciilor medicale de triaj şi de gestiune a cazurilor de coronavirus. Pentru asta, e clar că va trebui să contractăm servicii de salubrizare, pentru că şcolile au o schemă de personal aprobată de Ministerul Educaţiei - primăria nu poate suplimenta schema de personal a şcolilor, pentru că nu sunt în subordinea primăriei - dar ce poate face primăria este să asigure servicii contractuale pentru curăţenie suplimentară şi pentru servicii medicale. Va fi printre priorităţile noastre. Este evident că acum suntem în plin val doi de pandemie. Clar, trebuie să luăm măsuri. Şcoala este unul dintre locurile unde există un risc suplimentar pentru răspândirea coronavirusului şi este foarte important să avem curăţenie, toate materialele necesare pentru curăţenie. De asemenea, servicii între ture, între clase - pentru că se lucrează în mai multe schimburi - să putem să facem curăţenie cu adevărat şi să limităm răspândirea acestui coronavirus. AGERPRES: Aţi fost un contestatar puternic al Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 2. Ce credeţi că trebuie făcut pentru o dezvoltare urbanistică armonioasă?Radu Mihaiu: În acest moment, eforturile noastre se îndreaptă spre anularea acestui plan urbanistic. Sunt două direcţii: motive de legalitate - am depus o plângere prealabilă împreună cu preşedintele PNL Sector 2, doamna Monica Anisie. Am depus o plângere prealabilă la Primăria Bucureştiului, pentru anularea acestui PUZ Coordonator, pe motive de legalitate. Este primul pas, obligatoriu, înainte de contestarea în contencios administrativ. Probabil săptămâna viitoare se împlineşte termenul de 30 de zile în care Primăria Bucureşti ar trebui să ne dea un răspuns. Nu mă aştept să îl primim - urmăm paşii următori. Pe motive de oportunitate am discutat cu colegii mei consilieri generali să anuleze decizia de aprobarea a acestui PUZ coordonator. Aceasta se va întâmpla după constituirea Consiliului General. Contestarea va fi pe motive de oportunitate politică.AGERPRES: Una dintre propunerile din programul dumneavoastră vizează un traseu de biciclete de 3,5 kilometri, între Obor şi intersecţia dintre Calea Floreasca şi Şoseaua Fabrica de Glucoză. Este un traseu ce ar urma să fie parcurs în zece minute cu bicicleta. În cât timp ar putea fi realizat?Radu Mihaiu: Sper că în primul mandat poate fi realizat. Sigur, asta depinde foarte mult de colaborarea cu Ministerul Transporturilor, pentru că mare parte din traseu este în gestiunea CFR. Pista de biciclete ar urma să fie pe traseul unei foste căi ferate, care ducea grâne la moara lui Assan şi diverse alte mărfuri la Obor. Utimul tren cred că a circulat în 1987. În acest moment nu mai sunt şinele de cale ferată, dar terenul şi traseul este în mare parte liber şi poate fi amenajat. E ca o uliţă de pământ, în mijlocul Bucureştiului, neamenajată. În multe locuri arată ca un spaţiu de aruncat gunoiul şi, din punctul meu de vedere, o colaborare cu CFR, care să redea bucureştenilor acest spaţiu, nu poate fi decât benefică. E clar că CFR nu are cum să mai ducă trenuri pe acolo. Nici nu ne propunem ca terenul să fie luat din gestiunea CFR. Rămâne în proprietatea CFR, dar este dat în gestiunea Primăriei Sectorului 2, pentru a crea această pistă de biciclete, care trece pe lângă două parcuri, Parcul Circului şi Parcul Verdi, şi este în proporţie de peste 70% exclusiv pentru biciclete şi trotinete. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu folosesc biciclete este că le e teamă să meargă în trafic, din cauză că sunt gropi, maşini. Acest traseu ar putea fi o linie verde pentru biciclete, în care se dă prioritate bicicletelor.AGERPRES: O altă propunere din programul dumneavoastră vizează crearea unor parcări securizate pentru biciclete în zonele rezidenţiale. În ce ritm se pot realiza şi cum ar arăta o astfel de parcare?Radu Mihaiu: Astfel de parcări securizate există în străinătate. Le-am văzut la Milano, sunt ca nişte staţii de autobuz. Au o uşă, se pot deschide doar cu cartelă de către cei care au abonament pentru aşa ceva - abonamentul urmând să fie unul de întreţinere a întregului sistem. Pot ocupa două-trei locuri de parcare. La trei locuri de parcare se pot face spaţii pentru 20-30 de biciclete. Oamenii nu vor mai trebui să îşi urce bicicleta în lift sau pe scări şi să o depoziteze în balcon, ceea ce e foarte incomod. Mulţi oameni preferă să meargă cu maşina decât să-şi coboare zilnic bicicleta din balcon, pe holul blocului, iar seara să o urce la loc. Fiind în această zonă securizată, cu camere de filmat, vor putea fi siguri că nu este furată. Am văzut de multe ori... Şi mie mi s-a întâmplat să fie furată bicicleta de pe holul blocului, unde o lăsasem.Aceasta va fi una dintre soluţiile care va încuraja transportul alternativ. Aceasta este important, deoarece una dintre priorităţile mele - şi o să vorbesc des despre asta - este reducerea dependenţei de maşină. În acest moment, foarte mulţi oameni sunt dependenţi de maşini, de a merge cu maşina la muncă, la grădiniţă, la şcoală. Vreau să reduc dependenţa de maşină, deoarece asta va readuce oraşul oamenilor. Acum suntem invadaţi de maşini.În anul 2018, erau 1,4 milioane de maşini la 1,8 milioane de locuitori. Un număr imens de maşini. Şi este clar că spaţiul nu are cum să crească. Vor veni din ce în ce mai multe maşini dacă nu facem nimic şi ne vor sufoca. Trebuie să reducem dependenţa de maşină, să facem în aşa fel încât oamenilor să le fie uşor să nu deţină o maşină. Pentru unii, maşina este absolut indispensabilă. Familiile cu copii cu siguranţă au nevoie de maşină. Nu putem spune că renunţăm cu totul la maşină. Dar va trebui să nu mai avem câte două-trei maşini, iar pentru asta trebuie să avem şi opţiuni de transport care să fie viabile: transportul în comun - dar acesta ţine în mare parte de Primăria Capitalei - şi transportul alternativ - care poate să ţină şi de primăria de sector.AGERPRES: În ce ritm s-ar putea realiza aceste parcări securizate pentru biciclete?Radu Mihaiu: În primul mandat cred că vor putea fi realizate un număr rezonabil de parcări. Va trebui să găsim în zonele rezidenţiale acele locuri - sigur, va trebui să desfiinţăm nişte locuri de parcare existente pentru asta - dar pentru două-trei locuri de parcare se generează mult mai multe locuri pentru biciclete. Şi asta ar însemna că oamenii pot uşor-uşor să renunţe la maşini. AGERPRES: Ce planuri aveţi pentru maşinile care în prezent sunt parcate în număr mare pe trotuare şi îngreunează accesul pietonilor?Radu Mihaiu: Am avut în campanie un slogan: "Eliberăm trotuarele". Va fi una dintre priorităţile mele principale să redau trotuarele oamenilor. Fostul viceprimar a inaugurat nişte parcări direct pe trotuar. Unii primari au mai redus trotuarul, l-au mutat mai încolo. Fostul viceprimar a făcut locuri de parcare direct pe trotuar. Nici măcar loc pe unde să urci cu maşina. Era evident că trebuie să te urci cu maşina pe trotuar, pe locul de pietoni, ca să parchezi pe locurile de parcare pe care le-a făcut fostul viceprimar. Aşa ceva mi se pare de noaptea minţii. A fost o nebunie electorală. Altfel nu pot să îmi explic.AGERPRES: Aveţi în proiect şi parcări.Radu Mihaiu: În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt prevăzute trei park and ride-uri în Sectorul 2. Unul este deja început de către doamna Firea. Va trebui finalizat. Este vorba de cel din Pantelimon. Şi mai avem în plan încă două park and ride. Unul în Colentina şi unul în Pipera. În Pipera ar trebui să fie un nod intermodal. Acolo mă gândesc şi la o gară pentru transport feroviar urban, să se poată merge de la Gara de Nord la Pipera şi de la Gara Obor la Pipera cu trenul - o nouă modalitate de transport pe care ar trebui să o folosim din ce în ce mai des, pentru că este mai puţin poluantă. Acolo va trebui să facem o gară, iar acest park and ride va trebui să fie conectat şi cu gara şi va trebui să fie conectat şi cu metroul. Va trebui o prelungire a metroului. Din nou, este un proiect mare, în care trebuie discutat şi cu CFR - şi pentru metrou, şi pentru gară - şi cu Primăria Capitalei. Şi acolo va trebui să facem, odată cu gara, un pasaj subteran prin care să eliminăm statul la bariera de la Petricani.AGERPRES: Aveţi în program extinderea programului Şcoală după şcoală şi chiar al creşelor şi grădiniţelor până la ora 18.00. Acest lucru în cât timp ar putea fi realizat?Radu Mihaiu: Depinde de şcoli. E clar că nu voi reuşi pentru toate şcolile, pentru că e vorba de spaţiu, în primul rând. Odată ce facem program Şcoală după şcoală, spaţiul care este folosit acum pentru schimbul doi de clase s-ar putea să fie problematic, dar eu sper să ducem programul Şcoală după şcoală în peste jumătate din şcolile Sectorului 2. De asemenea, în creşe şi grădiniţe. Vom vedea însă cum va fi acest lucru afectat de coronavirus şi de regulile de distanţare. Va depinde foarte mult de evoluţia pandemiei. Aş spera, totuşi, ca în primul mandat să fie peste jumătate din şcoli.AGERPRES: Un alt obiectiv este plantarea a 100.000 de arbori pe raza sectorului, de-a lungul celor patru ani de mandat. Care este situaţia spaţiilor verzi în Sectorul 2?Radu Mihaiu: Am vorbit mai devreme de PUZ Coordonator al Sectorului 2. Din păcate, multe spaţii verzi din Sectorul 2 au fost trecute în construibil prin acest PUZ Coordonator şi dacă vom câştiga această bătălie referitoare la PUZ Sector 2 vom recupera mare parte din spaţiul verde şi acolo se vor putea reface. Dar mai am în program şi un proiect care se numeşte "Nicio stradă fără boltă verde". În acest moment avem foarte multe străzi în Bucureşti în care vedem doar betoane. Copacii, pe lângă faptul că arată bine, sunt un factor anti-poluare. Vara, o stradă care are copaci este mult mai răcoroasă. Economisim şi aer condiţionat dacă avem spaţiu verde. Îmi propun ca pe fiecare stradă să existe aliniamente de copaci, în aşa fel încât să avem toate străzile cu boltă verde.AGERPRES: Unul dintre proiectele cele mai importante este amenajarea malurilor salbei de lacuri. Care este viziunea dumneavoastră, cum vor arăta acestea?Radu Mihaiu: Ar trebui să fie o zonă de agrement superbă. Din păcate, în acest moment sunt lăsate de izbelişte. Va trebui să facem un proiect integrat. Luciul apei este în administrarea ALPAB. Va trebui să fie o colaborare inter-instituţională cu Primăria Capitalei şi cu Apele Române. Cu siguranţă va trebui să redăm salba de lacuri bucureştenilor, pentru că în acest moment este complet ignorată şi spaţiul de lângă lacuri - acesta este în mare parte în administrarea Sectorului 2, acolo unde nu este proprietate privată - va trebui să redăm aceste spaţii, care ar putea să fie superbe, bucureştenilor. Să facem acolo locuri de petrecere a timpului liber, pentru jogging, mers cu bicicleta. Putem să facem şi croaziere pe aceste lacuri, dar acesta este un proiect mai îndelungat, pentru că organizarea de croaziere ţine de mai mulţi factori destul de tehnici. Dar cu siguranţă ceea ce avem de făcut este să redăm salba de lacuri bucureştenilor, nu doar locuitorilor Sectorului 2.AGERPRES: Poate proiectul cel mai ambiţios este Parcul Gării Obor, un parc de 7 hectare. Înţeleg că nu ar putea fi realizat într-un mandat şi cu siguranţă presupune implicarea mai multor instituţii. Ce vizează acesta?Radu Mihaiu: Cei care au fost în străinătate au văzut că de multe ori gările pot fi şi în subteran. Zona Gării Obor este foarte puţin utilizată. Înainte era folosită pentru mărfuri care să meargă la Obor şi aşa mai departe. Ceea ce îmi doresc eu este ca în acea zonă, în loc de şinele de cale ferată, care sunt la suprafaţă şi care blochează şi traficul şi stau în mare parte nefolosite, să fie un parc. Dar asta nu înseamnă că nu păstrăm Gara Obor. Păstrăm Gara Obor şi ducem peroanele în subteran, aşa cum se întâmplă în foarte multe locuri în străinătate. Nu este o distanţă foarte mare în care acest lucru ar trebui să se întâmple. Practic, s-ar săpa un tunel similar celui de la metrou, desigur pe infrastructură de cale ferată. Şi asta ar însemna că eliberăm spaţiul pentru un parc de 7 hectare. De asemenea, în jurul parcului se poate face un traseu de străzi prin care se deblochează zona Electronicii de zona Ferdinand - Obor, care acum sunt întrerupte de calea ferată. În acest fel mai deblocăm puţin şi traficul. Are multiple beneficii acest parc. Este un proiect foarte ambiţios pentru că implică o coordonare între multe instituţii: Primăria Sectorului 2, Primăria Capitalei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii - pentru că Gara Obor este monument istoric, Ministerul Fondurilor Europene, pentru că vom vrea să facem acest lucru pe fonduri europene, şi Ministerul de Finanţe - pentru realizarea întregului proiect.Este un proiect foarte ambiţios. Nu mi se pare fezabil într-un singur mandat, dar mi se pare şi păgubos ca un primar să spună: "Eu îmi propun să fac doar proiecte de patru ani, pentru că mai departe nu mai ştiu". Ca primar trebuie să ai o viziune un pic mai departe decât doar primul mandat. Şi cred că acest proiect ar putea fi realizat în două mandate.AGERPRES: Aveţi o estimare a costurilor?Radu Mihaiu: În acest moment, pentru gara în subteran mă aştept ca costurile să fie mai puţin decât s-a plătit pentru exproprierea bucăţii din Parcul Verdi, care a fost 47 de milioane de euro. Sigur, vom vedea după un studiu de fezabilitate care ar putea fi costurile.AGERPRES: Cum ar arăta un buget al Sectorului 2, adoptat în mandatul dumneavoastră? Nu mă refer la sume foarte detaliate, ci dacă aveţi în vedere să creşteţi sau să diminuaţi considerabil sumele dedicate anumitor capitole.Radu Mihaiu: Nu aş vrea să discut în acest moment despre buget. El va depinde cu siguranţă şi de bugetul aprobat de către guvern. Bugetul Sectorului 2 va fi aprobat undeva, probabil, în februarie-martie, pentru că aşa se întâmplă de obicei. Guvernul vine cu legea bugetului în ianuarie. E posibil să mai întârzie, pentru că avem alegeri acum, în final de an. Guvernul va trebui să propună o lege a bugetului. E posibil să vină mai târziu şi nu aş vrea să intru acum în detaliile bugetare. În afară de aceste priorităţi, constrângerile bugetare o să le discutăm mai târziu, după ce vedem şi ce găsim în primărie.AGERPRES: Aveţi un mesaj pentru locuitorii Sectorului 2?Radu Mihaiu: Semnaţi pentru parlamentare şi vă rog mult să mergeţi la vot pe 6 decembrie. Pe lângă faptul că avem nevoie de un parlament legitim, avem nevoie de un guvern legitim şi, din punctul meu de vedere, pentru ca proiectele mele de primar să se întâmple, avem nevoie de o colaborare strânsă cu Guvernul. Mare parte din proiectele pe care le-am propus ţin de guvern şi de o colaborare bună cu acesta. Iar asta înseamnă parlamentari care să îmi susţină proiectele şi înseamnă să votaţi pentru alianţa USR PLUS.***La alegerile locale din 27 septembrie, Radu Mihaiu, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a câştigat Primăria Sectorului 2 cu 36,90% dintre voturi, reprezentând un număr de 42.094 voturi, potrivit datelor finale publicate pe site-ul AEP. Dan Cristian Popescu, candidatul PSD, a obţinut 31,49%, respectiv 35.920 voturi. În Consiliul local al Sectorului 2, PSD a obţinut 10 mandate, USR PLUS - 9, PNL - 6 şi PMP - 2.