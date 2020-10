Peste 200 de miganţi, interceptaţi în largul Marocului

21:00

"Nu am un idol", a declarat joi internaţionalul român de tineret Valentin Mihăilă la prezentarea sa oficială la echipa italiană de fotbal Parma, potrivit site-ului clubului."Nu am un idol, îmi plac mai mulţi fotbalişti. Mulţi joacă aici în Italia, încerc să iau de la fiecare ceea ce cred că îmi este de folos", a spus jucătorul, ce s-a despărţit recent de Universitatea Craiova şi a semnat un contract valabil până la data de 30 iunie 2025 cu Parma Calcio 1913.Mihăilă a explicat de ce a hotărât să joace în Italia: "Este un pas mare pentru mine, dar nu vreau să mă opresc aici. Această echipă este o rampă de lansare pentru mine. M-am gândit şi la echipă, pentru că este una de tradiţie şi are mulţi suporteri. Vreau să intru pe teren şi să îmi demonstrez valoarea''Întrebat cum vede rolul său pe teren, Mihăilă l-a amintit pe fostul antrenor italian al Craiovei, Devis Mangia. "Îmi place foarte mult poziţia de extremă stângă, când era Devis Mangia antrenor la Craiova am jucat şi în spatele vârfului, dar nu m-am acomodat foarte bine şi am rămas pe poziţia de extremă stânga''.''Vreau să îmi demonstrez calităţile pe teren, sunt conştient că am puţină presiune, dar vreau să intru cu încredere, pentru că din acest motiv am fost şi transferat. Sunt conştient că sunt multe echipe bune în Serie A, dar nu am venit aici ca să mă bat la retrogradare. Vreau ca eu şi coechipierii mei să ne clasăm cât mai sus în clasament. Sunt foarte încântat de alegerea mea'', a afirmat fotbalistul român, care urmează un curs de limbă italiană pentru a se integra cât mai rapid.Alessandro Lucarelli, unul din oficialii clubului, a spus despre Mihăilă: "Valentin este o extremă născută în 2000, rapid şi bun în duelurile unu la unu, îi place să joace pe stânga. Deşi e tânăr, a jucat în câteva ediţii ale campionatului României şi ne va fi foarte util"Crescut de Universitatea Craiova, Mihăilă a debutat la 18 ani în prima echipă şi a strâns 70 de prezenţe, 10 goluri şi 13 pase de gol, precizează sursa menţionată. De asemenea, are cinci goluri marcate în şase partide la naţionala Under-21, printre care o triplă contra Finlandei.