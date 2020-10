Islanda - România 2-1. Rădoi, furios pe atacanți! 3 schimbări la pauză » Doar la FCSB se mai întâmplă asta

00:20

Ciprian Marica, 35 de ani, a comentat înfrângerea României cu Islanda din barajul pentru play-off-ul Euro 2020, scor 1-2.Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - România 2-1Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a învins-o pe Bulgaria, scor 3-1.„Nu meritam să fim la Campionatul European după cum am arătat în această seară. Am avut o sclipire cu Austria, dar, per total, suferim, nu găsim formula optima. ...