Mirel Rădoi, reacție categorică după Islanda - România 2-1: „Am arătat prea puțin fotbal pentru a putea vorbi despre arbitraj”

România a fost învinsă de Islanda, scor 1-2, în semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Selecționerul Mirel Rădoi (39 de ani) făcut analiza partidei.Citește AICI cronica meciului Islanda - România 2-1„Cred că nu am reușit în prima fază ce am discutat, să găsim sparii între linii. Știam că au un 4-4-2 compact. Nu am găsit să verticalizăm. E normal ca pe posesia lentă să apară greșeli. ...

