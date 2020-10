Islanda - România 2-1. VIDEO Răzvan Raț, aspru cu „tricolorii”: „Un dezastru!” + îl contrazice pe Rădoi

00:30

Nicolae Stanciu (27 de ani, mijlocaș ofensiv) a tras concluziile după Islanda - România 2-1 (barajul pentru calificare la Euro 2020).Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - România 2-1Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a învins-o pe Bulgaria, scor 3-1.„În prima repriză nu am fost îndeajuns de buni să le facem față. Am început foarte rău meciul. La pauză am intrat cu un dezavantaj de două goluri și asta ne-a costat. ...