Senatul - luminat în turcoaz-blue de Ziua Internaţională de Conştientizare a Dislexiei

Selecţionerul echipei naţionale a României, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de după înfrângerea din barajul cu Islanda, că este ruşinos faptul că prima reprezentativă a ratat calificarea la EURO 2020, el asumându-şi totodată vina acestui eşec."Nu cred că dacă tragi mai mult sau mai des la poartă înseamnă neapărat că vei câştiga. Aşa cum nu cred că este ruşinos că nu am reuşit să tragem la poartă. E ruşinos că nu am reuşit să ne calificăm, nu neapărat că nu am tras la poartă. Ca să poţi să tragi la poartă trebuie să poţi să te eliberezi de adversar, ceea ce noi nu am făcut în seara asta. Aşa că e ruşinos că nu ne-am calificat, nu că nu am tras pe poartă", a afirmat tehnicianul."Îmi reproşez echipa aliniată. Pentru că în a doua repriză am jucat mult mai bine decât în prima. Mai departe, dacă trebuie un vinovat pentru ratarea calificării e clar că acela sunt eu. Dacă trebuie mai mulţi atunci sunt eu şi cei din staff. Dar jucătorii nu au nicio vină pentru că noi nu am reuşit să îi capacităm la miza partidei. Nu trebuie să vă uitaţi în altă parte pentru vinovat, îl aveţi în faţa dumneavoastră", a explicat Rădoi.Acesta a menţionat că greşeli au făcut toţi jucătorii din teren, nu doar cei din apărare. "Greşelile făcute nu au aparţinut numai compartimentului defensiv. Cred că toată echipa a greşit, pentru că încercăm să atacăm în 11 şi să ne apărăm în 11. Cred că toate şansele avute de Islanda au fost pe greşelile noastre de interpretare şi de poziţionare", a precizat el.Întrebat dacă a fost dezamăgit de tripleta ofensivă Deac - Mitriţă- Alibec, Rădoi a răspuns: "E mult spus că sunt dezamăgit de ei. Nu au adus însă ceea ce ne doream toţi. Adică o dinamică bună, mobilitate, să primească mingi între linii. Dezamăgit e un cuvânt dur, dar trebuia să aducem o schimbare la pauză".Echipa naţională de fotbal a României a ratat calificarea la EURO 2020, după ce a fost învinsă de selecţionata Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara în semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik.România a ratat astfel un nou turneu final, unul dintre cele mai importante, având în vedere că la Bucureşti, pe Arena Naţională, vor avea loc trei meciuri din grupele Campionatului European şi unul din optimi.Islanda continuă lupta pentru calificare şi va juca în finala play-off-ului cu Ungaria, la Budapesta, pe 12 noiembrie.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)