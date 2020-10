El este polițistul care cucerește munții cu bicicleta, pentru a sprijini persoanele cu dizabilități. „A fost o acțiune de suflet”

12:30

Mihai Tufan, unul dintre cei mai cunoscuți milionari din România, a fost acuzat de tentativă de omor după ce și-a înjunghiat contabila. S-a întâmplat în primăvara acestui an, după ce omul de afaceri i-a reproșat […] The post BREAKING NEWS. Milionarul român care și-a înjunghiat contabila și-a aflat condamnarea! A fost găsit vinovat de tentativă de omor! (EXCLUSIV) appeared first on Cancan.ro.