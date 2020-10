Daniela Gyorfi a povestit clipele cutremurătoare prin care a trecut când a pierdut trei sarcini: ”Am crezut că mor!”

Daniel Gyorfi a povestit, la Vorbește lumea, emisiune prezentată de Adela Popescu și Cove la Pro TV, drama prin caare a trecut până când a adus-o pe lume pe Maria, fetița pe care o are […] The post Daniela Gyorfi a povestit clipele cutremurătoare prin care a trecut când a pierdut trei sarcini: ”Am crezut că mor!” appeared first on Cancan.ro.

