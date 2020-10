Premiul Nobel pentru Pace, acordat Programului Alimentar Mondial

11:40

Selecţionerul echipei de fotbal a Islandei, suedezul Erik Hamren, a declarat că într-un meci de calificare cum a fost cel cu România (2-1), din barajul pentru EURO 2020, era important ca echipa pe care o pregăteşte să marcheze prima."Sunt foarte mulţumit de felul în care am jucat. Într-un meci ca acesta, lucrurile mărunte contează şi a fost foarte important să marcăm primii. Am simţit că avem meciul la îndemână până când am făcut penalty-ul. După aceea am fost puţin stresaţi, dar am reuşit să îi împiedicăm (pe români,. n. red.) să îşi creeze ocazii clare de gol'', a declarat Hamren, citat de site-ul UEFA.Tehnicianul suedez a lăudat şi prestaţia lui Gylfi Sigurdsson, autorul celor două goluri ale islandezilor: ''Gylfi Sigurdsson a marcat două goluri fantastice şi a fost ghinionist să nu îl reuşească şi pe al treilea."Omul meciului de la Reykjavik a declarat, la rândul său: "E un sentiment extraordinar. A fost foarte bine că am marcat două goluri şi am ajuns într-o poziţie bună. Ar fi fost ceva mai bine să avem mai mult control asupra jocului pe final, dar în ansamblu am simţit că suntem la comandă. Am arătat în decursul anilor că suntem foarte buni sub presiune şi cumva reuşim să ne menţinem poziţia până la final."Căpitanul echipei Islandei, Aron Gunnarsson, a apreciat că nordicii au jucat compact şi şi-au creat multe şanse, împiedicând totodată echipa României să aibă ocazii.''În repriza secundă am coborât un pic prea mult în apărare, dar în ansamblu am fost puternici şi e frumos să ne adunăm din nou toţi. Acum privim înainte. Aceasta este doar jumătate din calea către etapa finală. Vom face tot ce putem pentru a câştiga şi următorul meci'', a mai spus Gunnarsson.Extrema Johann Gudmundsson a declarat că se simte ''fantastic'' după victoria cu România.''Obiectivul nostru este să ne calificăm la EURO şi acesta a fost primul pas către el. A fost un meci dificil, contra unei echipe puternice, dar am jucat extraordinar. Ar fi trebuit să mai marcăm, dar nu ne-am creat ocazii. Am obosit spre final, am fost accidentat câteva săptămâni şi forma mea fizică nu e foarte bună, dar am reuşit să o scot la capăt'', a adăugat Gudmundsson.Naţionala de fotbal a României a ratat calificarea la EURO 2020, după ce a fost învinsă de echipa Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara în semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik. Gylfi Sigurdsson (16, 34) au marcat ambele goluri ale nordicilor, în timp ce pentru tricolori a înscris Alexandru Maxim (63 - penalty).Islanda va juca în deplasare cu Ungaria, pe 12 noiembrie, la Budapesta, în finala barajului pentru EURO 2020.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Consantinescu, editor online: Ady Ivaşcu)