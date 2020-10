Prahova: Cursuri exclusiv online la 10 unităţi de învăţământ; alte 40 de unităţi şi structurile lor trec în Scenariul 2

14:30

Prezenţa lui Mitică Dragomir pe listele PSD de consilieri municipali ai Capitalei este una "inoportună", a declarat, vineri, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, care a solicitat organizaţiei Sectorului 3 să analizeze această situaţie."Am avut o discuţie separată cu preşedintele organizaţiei Sectorului 3, deoarece am luat act de declaraţiile publice ale domnului Mitică Dragomir. Am cerut organizaţiei Sectorului 3 să analizeze de urgenţă situaţia, astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general al Capitalei. Eu mi-am expus punctul de vedere faţă de colegii mei, lucru normal, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali", a afirmat Ciolacu, la sediul PSD, la finalul unei şedinţe cu organizaţia Bucureşti a partidului.El a adăugat că există o serie de persoane care s-au retras de pe lista consilierilor municipali, una dintre acestea fiind fostul premier Petre Roman. "Am înţeles că domnul Petre Roman a renunţat, domnul Pancu, domnul Cornel Dinu", a menţionat liderul PSD.Potrivit acestuia, din punct de vedere tehnic, decizia referitoare la prezenţa lui Mitică Dragomir pe listă aparţine Sectorului 3."Eu consider, preşedintele PSD, că este inoportun ca domnul Mitică Dragomir să fie reprezentantul PSD în Consiliul General al Capitalei", a explicat Marcel Ciolacu.Întrebat dacă aceeaşi părere are şi Gabriela Firea, el a răspuns: "Eu vă spun discuţia mea cu preşedintele Sectorului 3, la care a asistat şi doamna Gabriela Firea". AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Claudia Stănescu, editro online: Andreea Lăzăroiu)