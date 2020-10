Klaus Iohannis, primele declarații după vizita la INSP. Revenim sau nu la starea de urgență?

09:50

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză meteo valabilă pentru patru săptămâni. Este vorba despre intervalul 12.10.2020 – 09.11.2020. Săptămâna 12.10.2020 – 19.10.2020 Temperatura medie a aerului Valorile termice vor fi mai ridicate […] The post ANM a emis prognoza meteo pentru patru săptămâni! Precipitații + Cât de cald va fi appeared first on Cancan.ro.