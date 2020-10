Ciclism: Arnaud Demare a câştigat la sprint etapa a 7-a a Turului Italiei; Almeida, lider în continuare la general

18:30

Concubinul femeii care a fost ucisă şi aruncată într-o râpă pe raza comunei prahovene Cosminele şi-a recunoscut fapta, după ce iniţial a minţit în cadrul audierilor, se arată în motivarea Tribunalului Prahova care a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.Potrivit documentului, dispariţia victimei a fost sesizată la Poliţie de către şefa acesteia, ea fiind cea care a şi făcut o serie de demersuri pentru a o găsi. Astfel, după ce a încercat prin mai multe metode să ia legătura cu victima, care nu se mai prezentase la programul de lucru, şefa acesteia a reuşit să ia legătura cu concubinul femeii."Martora a continuat verificările pe reţeaua de socializare, stabilind legătura cu concubinul persoanei vătămate, numitul XXX în data de 28.09.2020, în jurul orei 20.07. Sub pretextul că este interesată de o relaţie cu acesta, martora s-a interesat de adresa unde locuieşte şi, ulterior, în 29.09.2020, s-a deplasat împreună cu prietenul său, XX, în comuna Cosminele, la domiciliul lui XXX. Ajunsă la locul respectiv, martora XXXX i-a dezvăluit lui XXX cine este şi i-a cerut să îi spună lui XXX să iasă din casă, acesta răspunzând că persoana vătămată nu se află la el şi nici nu a mai văzut-o de o săptămână jumătate. Atunci însă când martora i-a spus că ştie sigur că vineri acesta s-a deplasat şi a luat-o de acasă, XXX a revenit şi a spus că într-adevăr a fost, însă a dus-o înapoi şi că nu se află la el. Martora i-a spus lui XXX că ştie că a bătut-o pe XXX şi l-a rugat să îi dea drumul în starea în care se află, moment în care acesta a negat din nou că aceasta s-ar afla la el, devenind agitat", se precizează în motivarea instanţei.De asemenea, anchetatorii notează faptul că victima apăruse în repetate rânduri cu vânătăi la serviciu."Martora XXXX a mai relatat că anterior a mai observat în două ocazii că XXX prezenta urme de violenţă, ultima dată pe la jumătatea lunii septembrie aceasta fiind vânătă în zona mandibulei şi pe braţe. Fiind întrebată despre urme, XXX ar fi declarat că sunt ciupituri făcute în joacă de concubinul său, însă martora cunoştea de la angajatele sale că persoana vătămată le-a povestit că a fost bătută de acesta", arată sursa citată.Iniţial, în cauză a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti în care s-au efectuat cercetări "in rem" cu privire la comiterea infracţiunii de lipsire de libertate a victimei, cauza fiind declinată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova după ce trupul acesteia a fost găsit într-o râpă, existând indicii cu privire la uciderea acesteia.Conform motivării Tribunalului Prahova, concubinul victimei le-a mărturisit anchetatorilor că a cunoscut-o pe aceasta în luna august pe Facebook, cei doi având o relaţie care s-a încheiat după ce bărbatul a aflat că femeia a avut anterior o căsnicie din care au rezultat doi copii."A susţinut că ulterior nu a mai luat legătura cu numita XXX, blocând-o pe reţelele de socializare. În cauză au fost audiaţi şi martorii XXX, XXX, XX, XX, aceştia fiind indicaţi de XXX drept persoanele cu care acesta şi-a petrecut seara în data de 25.09.2020, în intervalul 20.30-22.00 şi care, după ce iniţial au confirmat cele spuse de el, au revenit asupra declaraţiilor iniţiale precizând că în realitate această deplasare au făcut-o în data de 26.09.2020, între orele 19.00-23.00", se arată în documentul Tribunalului.Ulterior, concubinul femeii a recunoscut că a ucis-o şi i-a abandonat trupul într-o prăpastie."Astfel, din coroborarea probelor menţionate rezultă că victima a avut o relaţie mai apropiată cu numitul XXX. Aceasta a fost văzută la locul de muncă în mai multe rânduri având unele urme de agresiune cu privire la care a relatat că i-ar fi fost produse chiar de sus-numitul. În seara zilei de 25.09.2020 XXX s-a deplasat în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, de unde cu un autoturism (...) care îi aparţine, pe care l-a condus, a luat-o pe aceasta şi au plecat către comuna Cosminele, aşa cum rezultă din exploatarea listingurilor telefonice, dar şi ca urmare a vizionării imaginilor înregistrate de camere de supraveghere existente pe traseu. Sus-numitul a relatat echipei care a efectuat cercetarea la faţa locului că ar fi ucis victima chiar în zona unde a fost găsit cadavrul. Fiind audiat în calitate de suspect/inculpat, XXX a recunoscut săvârşirea faptei. Acesta a declarat că, în seara zilei de 25.09.2020, în jurul orei 21:30, în urma unui conflict spontan, ce a avut loc într-o zonă împădurită, din localitatea Cosminele, judeţul Prahova, i-a aplicat victimei două lovituri cu pumnul în zona cervicală, după care a cuprins-o cu palmele în jurul gâtului, sugrumând-o şi eliberându-i corpul după ce aceasta a rămas inertă, realizând că a ucis-o. Conflictul a fost provocat de faptul că bărbatul a aflat că femeia avea 35 de ani şi nu 28, aşa cum susţinea atunci când s-au cunoscut pe Facebook, dar şi că aceasta avea doi copii dintr-o căsătorie anterioară.Dispariţia victimei din acest dosar de omor a fost anunţată de biroul de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova la data de 1 octombrie.Ulterior, duminică după-amiază, procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a fost sesizat în legătură cu faptul că pe raza comunei Cosminele, într-o zonă deluroasă împădurită, a fost găsit un cadavru care s-a dovedit a fi al femeii dispărute.