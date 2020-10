OMS: nou record negativ de infecții cu COVID-19 în 24 de ore la nivel mondial

19:10

Zeci de tineri cu sindrom Down au lucrat luni de zile la o paradă de modă care a avut loc, zilele trecute la Teatrul de Vară Herăstrău. Colecția numită „Monochrome” a adunat ținute în alb și negru, realizate de copii și tineri beneficiari ai Asociației Down Plus. Steluțe, flori și volane, bluze în colțuri cu […]