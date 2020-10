Ole Einar Bjoerndalen, legenda vie a biatlonului

16:30

Iubita lui Speak a făcut, astăzi, anunț important pe Instagram. Ștefania este în culmea fericirii deoarece și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe, iar fanii au reacționat pe loc. Ștefania și-a îndeplinit obiectivul! Iubita […] The post Iubita lui Speak, anunț important pe Instagram: ”Mă doare gâtul cât de mult am țipat de fericire” appeared first on Cancan.ro.