Accident uriaș! Peste 20 de autovehicule s-a ciocnit în lanț

17:40

Klaus Iohannis susține că în urma vizitei pe care a făcut-o la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), pentru moment nu se ia în calcul amânarea scrutinului din decembrie. ”Nu se poate discuta despre un […] The post Se amână sau nu alegerile parlamentare? Anunțul făcut de Klaus Iohannis appeared first on Cancan.ro.