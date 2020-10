Primarul din Crevedia, confirmat cu COVID-19. Edilul a sărbătorit victoria la locale cu lăutari, alături de zeci de persoane

19:00

Bianca Pop revine în forță după o perioadă de absență din lumea online. Vedeta a vrut vineri, pentru că început de weeekend, să își salute fanii și totodată să vorbească despre conflictul dintre fosta concurentă […] The post Bianca Pop revine pe Instagram după o lungă absență: „Am plecat din București, sunt bine!” appeared first on Cancan.ro.