Sara, fiica stilistei Adina Buzatu, singură de ziua sa. Planurile au fost încurcate de epidemia de COVID. „A trebuit să renunț la a fi alături de ea din cauza carantinei”

20:00

În timpul emisiunii Liga Digi Sport, de la postul TV cu același numele, la 15.50 telefoanele celor trei prezentatori din studio au sunat în același timp. Mesajul, de timp RO Alert, care are se aude […] The post Sunetul de la RO-Alert a speriat trei prezentatori, în direct la TV. Reacții amuzante. VIDEO appeared first on Cancan.ro.