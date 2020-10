MADR: Peste 4.300 de comercianţi de legume-fructe controlaţi la nivel naţional, în primele opt luni

12:00

Adin Cojocaru, ales la 30 septembrie în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Volei (FRV), a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că lumea voleiului românesc îşi dorea o schimbare după cei 16 ani în care asociaţia a fost condusă de Gheorghe Vişan.Fost secretar general, vicepreşedinte şi membru în Consiliul Director al FRV, Cojocaru a explicat că scorul cu care l-a învins la Adunarea Generală de alegeri, 109 la 42, pe contracandidatul său spune totul.Profesorul universitar susţine că nu se poate vorbi despre nimic regizat la aceste alegeri, aşa cum a acuzat Gheorghe Vişan. De altfel, Cojocaru spune că îl înţelege pe contracandidatul său deoarece "e foarte greu ca după 16 ani să constaţi că ai pierdut de sub control un lucru pe care tu îl considerai ca fiind etern".Noul preşedinte este de părere că predecesorul său putea să facă mai multe în cei 16 ani, dar a subliniat faptul că va continua "lucrurile bune" începute de acesta.Printre urgenţele noului conducător al federaţiei se numără reluarea campionatelor interne, la feminin şi masculin, voleiul fiind unul dintre sporturile de echipă care încă nu şi-au reluat activitatea de la declanşarea pandemiei de coronavirus.De asemenea, Adin Cojocaru a menţionat că în cei patru ani de mandat se va apleca foarte mult asupra dezvoltării voleiului juvenil, a integrării tinerilor în echipele naţionale de seniori, dar şi a promovării voleiului în societatea românească.El precizează că e obligatoriu ca voleiul să devină un produs vizibil şi vandabil, care să atragă investiţii din mediul privat.AGERPRES: După opt ani de la prima tentativă, aţi reuşit să deveniţi preşedintele Federaţiei Române de Volei, aşa de greu a fost?Adin Cojocaru: Nu a fost chiar atât de greu, însă în 2016 nu mai erau şansele aşa de mari de a câştiga şi atunci am preferat să nu mai candidez. De altfel, atunci am avut şi un soi de înţelegere cu domnul Vişan în sensul în care dânsul mi-a propus să vin vicepreşedinte. Aşa că eu am acceptat şi m-am ocupat de activitatea voleiului juvenil şi de perfecţionarea antrenorilor. De aceste două lucruri m-am ocupat eu în ultimii patru ani.AGERPRES: A fost o tactică, o alianţă prin care aţi reuşit să câştigaţi sau pur şi simplu lumea voleiului voia schimbarea?Adin Cojocaru: Nu, nu a fost nicio tactică. Lumea voleiului, majoritatea oamenilor, şi-a dorit schimbarea. Nimeni nu a făcut o înţelegere cu cineva, nu s-a făcut o alianţă. Fiecare şi-a stabilit priorităţile în acest duel, fiecare a mers pe ceea ce a gândit şi a încercat să îi atragă de partea lui pe oamenii cu drept de vot. În rest, nu a fost nimic.AGERPRES: Domnul Vişan a declarat că la Adunarea Generală de alegeri au fost lucruri regizate...Adin Cojocaru: E foarte greu ca după 16 ani să constaţi că ai pierdut de sub control un lucru pe care tu îl considerai ca fiind etern. Se pot spune foarte multe lucruri... dar dânsul a venit puţin nepregătit la Adunarea Generală. A încercat să scoată anumite cluburi din rândul celor cu drept de vot, deşi se ştia că a fost pandemie şi toată lumea a suferit mai mult sau mai puţin şi din acest motiv jocul de volei nu s-a putut practica. Şi atunci lumea a solicitat ca dezafilierea acestor cluburi să fie amânată, suspendată pentru un an. De aici lucrurile s-au schimbat în Adunarea Generală... şi de aici a zis domnul Vişan că a fost regizat ceva, dar nu a fost regizat nimic.AGERPRES: Şi cluburile în cauză au votat până la urmă la alegeri?Adin Cojocaru: Da. Dumnealui nu a vrut să le primească nici în Adunarea Generală, dar statutul spune că un club poate fi dezafiliat, nu spune că e automat dezafiliat, deci e nevoie de vot. Şi atunci până la decizie ele aveau dreptul de a veni, nu neapărat de a vota. Iar atunci s-a hotărât să fie păsuite cluburile respective, iar dacă nu îşi desfăşoară activitatea în următorul an să fie excluse. Iar dacă dezafilierea lor s-a amânat, acele cluburi au avut drept de vot la alegeri. Şi Adunarea Generală a votat aşa, nu eu sau domnul Vişan. Pentru că în statut se spune 'poate fi'. Dar ce să regizezi? Că era vorba despre cinci cluburi... deci până la urmă punem cele 5 voturi de oricare parte şi rezultatul alegerilor nu e afectat.AGERPRES: Cum aţi caracteriza cei 16 ani în care Gheorghe Vişan a condus voleiul românesc?Adin Cojocaru: Nu e vorba că ar fi dificil să caracterizez, însă de-a lungul acestor 16 ani am fost şi eu implicat într-o poziţie mai mică sau mai mare, am fost membru în Consiliul Director, am fost secretar general până în 2005... Aşa că pot spune că aceşti 16 ani au fost cu bune şi cu rele. Eu îi mulţumesc pentru ceea ce a făcut, pentru că este totuşi o calitate să rămâi 16 ani în fruntea unei federaţii sportive. Însă cred că puteau fi făcute mult mai multe lucruri, în sensul dezvoltării jocului de volei, a vizualizării acestui sport la nivelul României. Şi mai putea să facă un lucru, pentru că dânsul era la Ministerul Educaţiei, şi putea avea un cuvânt de spus în ceea ce priveşte cluburile şcolare. În sensul dezvoltării lor spre jocul de volei. Dânsul era în minister şi avea acces la activitatea fiecărui club şcolar.AGERPRES: Totuşi membrii afiliaţi au părut foarte supăraţi pe dânsul, pentru că nu numai că a pierdut alegerile pentru funcţia de preşedinte, dar nu l-au votat nici la posturile de vicepreşedinte sau membru în Consiliul Director...Adin Cojocaru: Votul de la alegeri a fost să spun aşa ca o formă de protest a oamenilor. Sau e mult spus protest, dar a fost o formă prin care lumea i-a transmis că neajunsurile de-a lungul timpului s-au strâns cumva în acest vot.AGERPRES: Practic a fost exclus din volei...Adin Cojocaru: Da, pentru că acum dânsul nu mai este în volei. Nu mai are nicio activitate în volei. Nici la nivel de club, pentru că dânsul nu a fost nici înainte la vreun club. Relaţia mea cu dânsul este una normală, nu am avut niciodată nimic cu dânsul. De fapt, eu nu sunt un tip războinic. Dar când am colaborat, eu am dus la capăt tot ce am promis. Şi lucrurile pe care le-am făcut se pot vedea, adică acele cursuri de perfecţionare a antrenorilor, apoi calificările din voleiul juvenil. Deci activitatea nu neapărat a mea, dar a federaţiei la nivel juvenil a fost una pozitivă.AGERPRES: Să înţeleg că unele dintre lucrurile pozitive începute de fostul preşedinte al federaţiei le veţi continua?Adin Cojocaru: Sigur că da, am şi spus asta. Pentru că au fost lucruri care s-au realizat şi ele se mai pot realiza şi în continuare.AGERPRES: Care este prima măsură pe care o veţi lua ca preşedinte sau pe care aţi luat-o deja?Adin Cojocaru: Prima măsură pe care o voi lua este una urgentă şi anume reluarea campionatelor la feminin şi masculin. Încercăm acum să realizăm un regulament, care e aproape de final, pentru desfăşurarea campionatelor de seniori în această perioadă. Cu el trebuie să ajungem la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru a debloca activitatea. Să înceapă campionatele, respectând însă toate normele şi regulamentele medicale impuse de MTS şi Ministerul Sănătăţii. Aceasta este primul obiectiv pentru că activitatea trebuie să meargă înainte.AGERPRES: Când ar putea fi reluate campionatele interne?Adin Cojocaru: Noi lucrăm cu un termen, un prim termen, undeva la sfârşit de octombrie - început de noiembrie. Iar campionatele să se desfăşoare sub formă de turnee. Mai întâi pentru fete, adică sfârşit de octombrie, iar pe la 6-7 noiembrie să reluăm şi la masculin.AGERPRES: În Consiliul Director consideraţi că veţi avea susţinere?Adin Cojocaru: Eu spun că da. Toţi formăm o echipă, e un mix de antrenori, de arbitri, de oameni cu viziune... deci oameni care au contribuit decisiv în domeniul lor s-au reunit. Şi asta este foarte bine. Aşa că ne vom susţine unii pe ceilalţi.AGERPRES: Care sunt planurile dumneavoastră de redresare a voleiului românesc?Adin Cojocaru: Redresare ar însemna în primul rând să plecăm de la ceea ce spuneam mai devreme, adică voleiul juvenil, de la aceşti copii care au ajuns la Campionatele Europene. Avem câteva generaţii bune şi foarte bune, deci trebuie să avem mare grijă ca aceşti sportivi să fie absorbiţi la echipele naţionale de seniori. Este nevoie de un echilibru la nivelul cluburilor între jucătorii români şi cei străini. Pentru că toţi ne dorim calitate, dar să nu facem acest lucru în detrimentul jucătorului român de lot naţional. Pentru că scopul federaţiei este să aibă loturi naţionale puternice. Al doilea aspect ar fi să avem la nivel juvenil o mai mare deschidere la ceea ce se întâmplă, o vizualizare mai mare. Adică să facem cumva ca meciurile de juniori să le transmitem pe YouTube sau alte platforme, pentru ca lumea să vadă ce e cu acest sport şi copiii să fie atraşi către volei. Ar însemna o creştere a masei de sportivi de care avem nevoie. De asemenea, îmi propun o dezvoltare a relaţiei cu partea media, o promovare mai bună, pentru că vreau să creăm produsul volei pentru a reuşi apoi să-l vindem mai bine printr-un departament de marketing. Aşa putem atrage sponsori, parteneri şi aşa mai departe.AGERPRES: Deci schimbarea urgentă este la nivel juvenil?Adin Cojocaru: Da, şi nu numai la volei, ci la orice sport. E extrem de important să dezvoltăm zona aceasta de sport de masă. Trebuie lărgită foarte mult pentru a putea apoi să ai calitate. De doi ani avem două festivaluri la Izvorani unde participă copii de 7-8-9 ani. În trecut se spunea că un copil în jur de 10 ani se poate orienta către un sport, însă e important să coborâm această vârstă la 7-8 ani. Pentru că în acest fel practicarea unui sport la o asemenea vârstă ar înlocui acea joacă a copiilor din faţa blocului care nu mai există acum. Şi aşa am câştiga şi timp.AGERPRES: Credeţi că voleiul poate atrage investiţii mai mari decât în prezent?Adin Cojocaru: Eu cred că da. Este imposibil să nu fie oameni atraşi de volei. Nu ştiu de ce până acum nu au venit alături de acest sport, însă eu voi milita şi voi face tot posibilul pentru a aduce oameni cu bani, parteneri puternici lângă volei. E obligatoriu. Trebuie făcute proiecte în acest sens, nu mai putem sta. Eu refuz să cred că nu există oameni care dacă le spui ceea ce vrei să faci nu te ajută. Poate nu cu sume extraordinare, dar să te ajute să mişti lucrurile la un proiect sau altul.AGERPRES: Finanţarea de 3,2 milioane de lei de la bugetul de stat este suficientă sau credeţi că voleiul românesc are nevoie de mai mult pentru a se redresa?Adin Cojocaru: Nu, nu este suficient. Dacă ar fi să respecţi doar activitatea la nivel internaţional, mă refer la participare, cu toate loturile naţionale, adică şase de juniori şi două de seniori, această sumă nu ar acoperi cheltuielile. În niciun caz. Deci e nevoie de mai mulţi bani. Bugetul ar trebui realizat în funcţie de ce activităţi ai. Iar aceste activităţi nu se rezumă la a ţine un copil o săptămână în cantonament... degeaba îl ţin la lot o săptămână şi după aceea are meci. În condiţiile astea e greu să construieşti ceva. Trebuie să îi ţii mai mult pe copii în cantonament, să îi aduci de mai multe ori ca să îi omogenizezi. Asta înseamnă de fapt bani, pentru aceste cantonamente şi pentru ca şi antrenorul şi staff-ul să fie toţi mulţumiţi şi financiar. Altfel ne facem că antrenăm, ne facem că avem rezultate. Deci lucrul ăsta trebuie să se schimbe.AGERPRES: Probabil că veţi avea o discuţie cu ministrul Tineretului şi Sportului, aveţi o listă de solicitări pentru dânsul?Adin Cojocaru: Voi discuta cu domnul ministru, normal. Mai ales că trebuie să dăm drumul campionatelor interne. O să ne prezentăm, pentru că suntem o echipă nouă şi vom transmite care sunt dorinţele şi obiectivele noastre. Vom întreba ce se poate face din partea MTS către federaţia noastră... deci vrem să avem o discuţie. Pentru că sigur există deschidere din partea MTS în sensul ăsta.AGERPRES: Anul viitor România ar trebui să găzduiască o grupă a Campionatului European feminin la Cluj-Napoca, ştiţi care e stadiul organizării?Adin Cojocaru: Stadiul organizării este unul de început, nu e nimic avansat. Din ce am înţeles, s-a luat deja contactul cu Primăria din Cluj pentru realizarea unor materiale despre locul de desfăşurare, oraş, cazare şi aşa mai departe... iar acum suntem pe ultima sută de metri, pentru că trebuie să ducem această mini-prezentare la federaţia europeană până săptămâna viitoare. Noi o să mergem la Cluj să discutăm ce poate face comunitatea locală ca acest eveniment să fie un succes.AGERPRES: Oficial încă nu se s-a anunţat data competiţiei, care ar fi datele?Adin Cojocaru: Va fi în august, în partea a doua, după 15-16-17-18. Cam aşa e prevăzut orientativ, aşadar după Jocurile Olimpice.AGERPRES: Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru echipele naţionale în perioada următoare?Adin Cojocaru: Obiectivele pentru naţionalele de seniori sunt clare, calificarea la Europene la masculin, meciurile au loc în ianuarie. Ar însemna a doua calificare consecutivă, ceea ce ne-ar permite să progresăm, să ne dorim mai mult. Fetele sunt deja calificate, iar obiectivul lor ar fi depăşirea fazei grupelor. Pentru că avem o generaţie bună şi ne dorim să avem un rezultat pe măsura valorii acesteia.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)