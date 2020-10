Artistul care a murit virgin la 58 de ani. A supraviețuit unei tentative de asasinat, dar a decedat din cauza unei operații ușoare

11:20

Toamna aceasta este plină de surprize! Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi s-a cuplat cu un super-model, o femeie ce se află în categoria bombelor sexy din România. Un artist cunoscut de […] The post Bombă în showbiz! Un cunoscut artist s-a cuplat cu un model de succes appeared first on Cancan.ro.