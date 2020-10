FOTO | Ce au primit de mâncare invitații de la o nuntă! O domnișoară de onoare a izbucnit

12:30

Cu un început de weekend se potrivește de minune un banc bun. Pentru o porție sănătoasă de râs am pregătit un banc care îi are în centru pe doi tineri proaspăt căsătoriți, care primesc câteva […] The post Bancul Zilei | Soacra mică îi sună pe proaspeții căsătoriți în noaptea nunții appeared first on Cancan.ro.