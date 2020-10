Orban: În Bucureşti, dacă rata de răspândire va depăşi 3 la mia de locuitori şcolile vor trece în regim online

17:50

Cea mai nouă ediţie a popularei francize de jocuri video, EA Sports FIFA 21, a fost lansată la nivel global şi este disponibilă pentru PlayStation 4, Xbox One şi PC, prin Origin, şi Steam, a anunţat EA România, într-un comunicat de presă.Jocul este dezvoltat de studiourile EA din Bucureşti şi Vancouver şi aduce noi funcţionalităţi care le permit jucătorilor să se bucure de victorii şi mai mari în Volta Football şi FIFA Ultimate Team."Dezvoltarea şi lansarea jocului anul acesta a fost un proces mai personal ca niciodată pentru noi, în care ne-am apropiat mai mult ca oricând ca echipă, chiar dacă fizic am lucrat de acasă. Ne-am concentrat foarte mult pe crearea unei experienţe de joc mult mai sociale, atât în Volta Football, cât şi în FIFA Ultimate Team, pentru a le oferi jucătorilor mai multe moduri de a se conecta online. În plus, am vrut să le oferim jucătorilor posibilitatea de a controla mult mai bine fiecare moment din modul Carieră astfel încât fiecare să îşi poată atinge visul cu echipa sa. Suntem mândri că vom continua şi anul acesta parteneriatul nostru cu Liga Profesionistă de Fotbal din România şi vom avea din nou Liga I recreată autentic în joc, cât şi parteneriatul cu Federaţia Română de Fotbal pentru a ne bucura din nou de echipa naţională a României în FIFA", a declarat Ionel Stanescu, Line Producer FIFA 21, EA România.Potrivit companiei, toate cele 16 cluburi de fotbal româneşti din sezonul actual al Ligii I, cu toţi jucătorii, echipamentele oficiale, blazoanele şi mingea oficială de meci pentru Liga I sunt prezente în joc. De asemenea, fanii francizei pot regăsi şi echipa naţională de fotbal a României, ca urmare a parteneriatului dintre EA Sports şi Federaţia Română de Fotbal.De altfel, în acest an, sunt incluşi trei noi fotbalişti români recreaţi autentic în joc: Florinel Coman, Dennis Man şi Ionuţ Radu."EA Sports Volta Football se întoarce în stradă pentru al doilea an consecutiv, oferindu-le jucătorilor posibilitatea de a-şi etala fentele şi talentul fotbalistic în cuşti şi terenuri din jurul lumii. Jucătorii se vor putea bucura de fotbalul de stradă împreună cu prietenii prin intermediul Volta Squads, vor putea recruta unele dintre cele mai mari nume din fotbalul internaţional şi nu numai în noul mod Featured Battles şi vor putea descoperi cu adevărat lumea fotbalului de stradă în modul narativ The Debut. FIFA 21 vine cu cel mai inteligent gameplay FIFA de până acum, ce creşte inteligenţa şi capacitatea de a lua decizii a jucătorilor, atât atunci când sunt la minge, cât şi când nu sunt în posesia ei, determinând astfel mişcări mult mai realiste şi informate. Pornind de la intensitatea fazelor 1 la 1, noul FIFA pune jucătorii în situaţii cât mai apropiate de fotbalul din realitate şi îi recompensează pentru creativitatea şi controlul exersate pe teren", se menţionează în comunicatul citat.Pe de altă parte, modul "Carieră" aduce o serie de noutăţi ce le permite jucătorilor să gestioneze fiecare moment din carieră cu ajutorul unor noi inovaţii care le oferă control în detaliu asupra meciurilor, transferurilor şi antrenamentelor, cum ar fi modul Interactive Sim."Jucătorii pot experiementa în FIFA 21 cel mai încât nivel de veridicitate al celui mai popular joc din lume, având la dispoziţie peste 17.000 de jucători şi mai multe de 700 de echipe, peste 90 de stadioane şi mai multe de 30 de ligi. În plus, aceştia au acces exclusiv la competiţii globale, printre care UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamerica, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander şi Liga I din România", arată compania producătoare.Jucătorii care vor face trecerea la consolele din noua generaţie vor putea să treacă cu uşurinţă de la PlayStation 4 la PlayStation 5 sau Xbox One la Xbox Series X, fără nicun cost adiţional şi, mai mult, întreaga evoluţie din Volta Football şi FIFA Ultimate Team va fi păstrată. În schimb, consolele digitale necesită o licenţă dublă digitală pentru realizarea actualizării, informează producătorul.Electronic Arts (EA) este lider global în materie de divertisment digital interactiv. Compania dezvoltă şi furnizează jocuri, conţinut şi servicii online pentru toate tipurile de platforme conectate la internet, de la console, la dispozitive mobile şi computere personale. EA are peste 300 milioane de jucători înregistraţi în întreaga lume.Compania are sediul în Redwood City, California, fiind recunoscută la nivel global pentru un portofoliu de mărci apreciate de critici, ca EA Sports, FIFA, Battlefiel, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall şi Plants vs. Zombies.Electronic Arts România este una dintre cele mai mari companii de tehnologie care operează în România şi unul dintre singurele două studiouri la nivel mondial în care este dezvoltat FIFA, alături de EA Vancouver.EA România este prezentă pe plan local din anul 2005 şi în această perioadă a dezvoltat numeroase titluri bestseller, precum: FIFA, Need for Speed, UFC Mobile, NBA Mobile şi NHL.