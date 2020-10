Oana Zăvoranu, mărturisiri despre divorțul de Pepe: ”Este foarte greu să treci prin asemenea traume”

13:10

Eșccul suferit aseară la Kiev cu Ucraina de către reprezentativa de tineret a României în preliminariile turneului final al Campionatului European de anul viitor, scor 1-0, a anulat șansele echipei pregătite de Adrian Mutu la […] The post „Tricolorii mici” mai pot ajunge la EURO 2021 doar de pe locul doi din grupă! appeared first on Cancan.ro.