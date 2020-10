Cum a fost realizat clipul cu imagini impresionante de la ATI. Interviu cu fotografiul Cristian Movilă: „Nu e ca în război, ci e mult, mult mai dur”

„Mesajul e dur, dar asta e realitatea”, spune fotograful Cristian Movilă, unul dintre realizatorii proiectului „Dont take them for granted” . Într-un interviu pentru Libertatea, acesta a povestit cât de greu a fost să surprindă eforturile cadrelor medicale de la ATI din mai multe spitale din România. Expoziția fotografică „Don’t take them for granted” este […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea