Marcel Pavel se transformă în Monica Anghel, iar Monica Anghel în Marcel Pavel la Te cunosc de undeva!

În a cincea ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Marcel Pavel se transformă în Monica Anghel, iar Monica Anghel în Marcel Pavel și cântă "Tell Me Why".

