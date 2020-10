Paavo Nurmi, Finlandezul zburător

14:40

Pandemia și problemele economice generate de aceasta au afectat și marile afaceri. Mihaela Borcea a renunțat la hotelul Premier din Botoșani, pe care l-a vândut unui om de afaceri în din zonă. Fosta soție a […] The post Mihaela Borcea a renunțat la Hotel Premier. Impresionantul imobil a fost achiziționat de un afacerist din Dorohoi appeared first on Cancan.ro.