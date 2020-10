Super-mulată, fosta soție a liderului PSD a ieșit cu câinele la plimbare. Alice a “defilat” prin parc ca pe catwalk

15:30

Vulpița de la Acces Direct urmează să devină mamă pentru a doua oară și, potrivit spuselor lui Viorel, chiar este extrem de fericită. Mai mult, cei doi au declarat la Antena 1 că și-au dorit […] The post Vulpița și-a uimit “fanii” după ce a confirmat că este însărcinată. Mii de oameni au reacționat appeared first on Cancan.ro.