Tragedie în lumea sportului! O tânără de 21 de ani, pilot de raliu, a decedat în urma unui accident

Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA) a trecut în ultimul act la Roland Garros de Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA), scor 6-4, 6-1. Swiatek e prima jucătoare poloneză care se impune la turneul francez.„După ce am învins-o pe Simona Halep am simțit că aceasta e deja cea mai bună performanță din cariera mea. Ulterior am simțit mult mai puțină presiune, am fost mai consistentă mental. Am vrut să joc la fel de agresiv. ...