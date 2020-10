18:50

Biroul Electoral Central (BEC) a publicat, pe site-ul https://locale2020.bec.ro/, procesele verbale din 9 octombrie 2020, cu rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie 2020.Conform acestora, din cele 41 de mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean, Partidul Social Democrat (PSD) a obţinut 16 (39,02%), Partidul Naţional Liberal (PNL) a câştigat 15 mandate (36,59%), în timp ce Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) i-au revenit 4 mandate (9,76%). Alianţa Partidul Naţional Liberal-Uniunea Salvaţi România-Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PNL-USR-PLUS), Alianţa Electorală "Alianţa pentru Modernizarea Neamţului 2020", Alianţa Electorală PSD+ALDE Dolj, Alianţa pentru Bistriţa-Năsăud, Alianţa PSD-Pro Buzău şi Alianţa PNL USR PLUS au obţinut, fiecare, câte 1 mandat (reprezentând câte 2,44%). !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");Mandatele de primari ai municipiilor reşedinţă de judeţ au fost câştigate după cum urmează: PNL (14 mandate); PSD (14 mandate); Alianţa USR PLUS (3 mandate); UDMR (3 mandate); Alianţa PNL-USR-PLUS (1 mandat); Alianţa PNL USR PLUS (1 mandat), Alianţa Electorală Coaliţia pentru Maramureş (1 mandat); candidaţi independenţi (1 mandat); Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) (1 mandat); Partidul Ecologist Român (PER) (1 mandat). Mandatul de primar general al Municipiului Bucureşti a fost obţinut de un candidat independent (Nicuşor Daniel Dan), susţinut de PNL şi USR PLUS.!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); Situaţia pe judeţe şi formaţiuni politice în ceea ce priveşte preşedinţii de CJ şi primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/, este următoarea:Alba: primarul municipiului Alba Iulia (Gabriel-Codru Pleşa, Alianţa USR PLUS - 36,80%); preşedintele CJ Alba (Ion Dumitrel, PNL - 55,74%)Arad: primarul municipiului Arad (Laurenţiu-Călin Bibarţ, PNL - 33,67%); preşedintele CJ Arad (Iustin-Marinel Cionca-Arghir, PNL - 47,30%)Argeş: primarul municipiului Piteşti (Cristian Gentea, PSD - 34,82%); preşedintele CJ Argeş (Ion Mînzînă, PSD - 42,28%)Bacău: primarul municipiului Bacău (Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, Alianţa PNL-USR-PLUS - 29,31%); preşedintele CJ Bacău (Valentin Ivancea, PSD - 41,03%)Bihor: primarul municipiului Oradea (Florin-Alin Birta, PNL - 70,13%); preşedintele CJ Bihor (Ilie-Gavril Bolojan, PNL - 61,50%)Bistriţa-Năsăud: primarul municipiului Bistriţa (Ioan Turc, Alianţa PNL USR PLUS - 41,84%); preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud (Emil Radu Moldovan, Alianţa pentru Bistriţa-Năsăud - 51,75%)Botoşani: primarul municipiului Botoşani (Cosmin-Ionuţ Andrei, PSD - 37,17%); preşedintele CJ Botoşani (Doina-Elena Fedorovici, PSD - 42,88%)Brăila: primarul municipiului Brăila (Viorel-Marian Dragomir, PSD - 63,19%); preşedintele CJ Brăila (Francisk-Iulian Chiriac, PSD - 50,68%)Braşov: primarul municipiului Braşov (Allen Coliban, Alianţa USR PLUS - 42,05%); preşedintele CJ Braşov (Adrian-Ioan Veştea, PNL - 46,34%)Buzău: primarul municipiului Buzău (Constantin Toma, PSD - 78,06%); preşedintele CJ Buzău (Petre-Emanoil Neagu, Alianţa PSD-PRO Buzău - 55,53%)Călăraşi: primarul municipiului Călăraşi (Marius-Grigore Dulce, PSD - 43,43%); preşedintele CJ Călăraşi (Vasile Iliuţă, PSD - 44,58%)Caraş-Severin: primarul municipiului Reşiţa (Ioan Popa, PNL - 74,41%); preşedintele CJ Caraş-Severin (Romeo-Dan Dunca, PNL - 42,78%)Cluj: primarul municipiului Cluj-Napoca (Emil Boc, PNL - 74,76%); preşedintele CJ Cluj (Alin-Păunel Tişe, PNL - 50,45%)Constanţa: primarul municipiului Constanţa (Vergil Chiţac, PNL - 28,48%); preşedintele CJ Constanţa (Mihai Lupu, PNL - 37,41%)Covasna: primarul municipiului Sfântu Gheorghe (Arpad-Andras Antal, UDMR - 76,49%); preşedintele CJ Covasna (Tamas Sandor, UDMR - 62,90%)Dâmboviţa: primarul municipiului Târgovişte (Daniel-Cristian Stan, PSD - 65,61%); preşedinte CJ Dâmboviţa (Corneliu Ştefan, PSD - 46,16%)Dolj: primarul municipiului Craiova (Lia-Olguţa Vasilescu, PSD - 34,29%); preşedintele CJ Dolj (Dorin-Cosmin Vasile, Alianţa Electorală PSD+ALDE Dolj - 42,18%)Galaţi: primarul municipiului Galaţi (Ionuţ-Florin Pucheanu, PSD - 59,18%); preşedintele CJ Galaţi (Costel Fotea, PSD - 48,82%)Giurgiu: primarul municipiului Giurgiu (Adrian-Valentin Anghelescu, PNL - 42,53%); preşedintele CJ Giurgiu (Dumitru Beianu, PNL - 48,78%)Gorj: primarul municipiului Târgu Jiu (Marcel-Laurenţiu Romanescu, PNL - 45,43%); preşedintele CJ Gorj (Cosmin-Mihai Popescu, PSD - 43,75%)Harghita: primarul municipiului Miercurea-Ciuc (Attila Korodi, UDMR - 73,78%); preşedintele CJ Harghita (Borboly Csaba, UMDR - 64,54%)Hunedoara: primarul municipiului Deva (Nicolae-Florin Oancea, PNL - 37,44 %); preşedintele CJ Hunedoara (Laurenţiun Nistor, PSD - 43,19%)Ialomiţa: primarul municipiului Slobozia (Dragoş Soare, PNL - 31,09%); preşedintele CJ Ialomiţa (Marian Pavel, PSD - 34,12%)Iaşi: primarul municipiului Iaşi (Mihai Chirica, PNL - 42,01%); preşedintele CJ Iaşi (Costel Alexe, PNL - 37,96%)Ilfov: preşedintele CJ Ilfov (Hubert Petru Ştefan Thuma, PNL - 48,52%)Maramureş: primarul municipiului Baia Mare (Cătălin Cherecheş, Alianţa Electorală Coaliţia pentru Maramureş - 41,53 %); preşedintele CJ Maramureş (Ionel-Ovidiu Bogdan, PNL - 34,78%)Mehedinţi: primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin (Marius-Vasile Screciu, PSD - 40,37%); preşedintele CJ Mehedinţi (Aladin-Gigi Georgescu, PSD - 44,89%)Mureş: primarul municipiului Târgu Mureş (Soos Zoltan - 50,53%); preşedintele CJ Mureş (Peter Ferenc, UDMR - 38,69%)Neamţ: primarul municipiului Piatra-Neamţ (Andrei Carabelea, PNL - 26,26%); preşedintele CJ Neamţ (Ionel Arsene, Alianţa Electorală "Alianţa pentru Modernizarea Neamţului 2020" - 41,41%)Olt: primarul municipiului Slatina (Constantin-Stelian-Emil Moţ, PSD - 49,64%); preşedinte CJ Olt (Marius Oprescu, PSD - 54,37%)Prahova: primarul municipiului Ploieşti (Andrei-Liviu Volosevici, PNL - 57,52%); preşedintele CJ Prahova (Iulian Dumitrescu, Alianţa PNL USR PLUS - 46,87%)Sălaj: primarul municipiului Zalău (Ionel Ciunt, PSD - 50,94%); preşedintele CJ Sălaj (Dinu Iancu-Sălăjanu, PNL - 39,01%)Satu Mare: primarul municipiului Satu Mare (Kereskenyi Gabor, UDMR - 51,94%); preşedintele CJ Satu Mare (Pataki Csaba, UDMR - 39,12%)Sibiu: primarul municipiului Sibiu (Astrid-Cora Fodor, FDGR - 43,04%); preşedintele CJ Sibiu (Daniela Cîmpean, PNL - 46,88%)Suceava: primarul municipiului Suceava (Ion Lungu, PNL - 31,91%); preşedintele CJ Suceava (Gheorghe Flutur, PNL - 41,59%)Teleorman: primarul municipiului Alexandria (Victor Drăguşin, PSD - 50,56%); preşedintele CJ Teleorman (Adrian-Ionuţ Gâdea, PSD - 42,92%)Timiş: primarul municipiului Timişoara (Dominic Samuel Fritz, Alianţa USR PLUS - 53,24%); preşedintele CJ Timiş (Alin-Adrian Nica, PNL - 40,24%)Tulcea: primarul municipiului Tulcea (Ştefan Ilie, PNL - 40,36%); preşedintele CJ Tulcea (Horia Teodorescu, PSD - 38,35%);Vâlcea: primarul municipiului Râmnicu Vâlcea (Mircia Gutău, PER - 47,80%); preşedintele CJ Vâlcea (Constantin Rădulescu, PSD - 46,66%)Vaslui: primarul municipiului Vaslui (Vasile Pavăl, PSD - 62,01%); preşedintele CJ Vaslui (Dumitru Buzatu, PSD - 38,73%)Vrancea: primarul municipiului Focşani (Cristi-Valentin Misăilă, PSD - 47,09%); preşedintele CJ Vrancea (Cătălin Dumitru Toma, Alianţa PNL-USR-PLUS - 45,27%)Bucureşti: primarul general al Municipiului Bucureşti (Nicuşor Daniel Dan, candidat independent susţinut de PNL şi USR PLUS - 42,81%)AGERPRES/(Documentare - Ionela Gavril, Doina Lecea, editor: Andreea Onogea, editor online: Irina Giurgiu)