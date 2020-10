Anunțul făcut de Ludovic Orban. „Dacă în București se depășește rata de 3 la mie, școlile trec în regim online integral

17:30

Andra a fost surprinsă cu un bebeluș în brațe! Fanii au rămas muți de uimire când au văzut-o pe artista lor preferată la o petrecere pentru copii, dar mai ales în momentul în care a […] The post Andra, surprinsă cu un bebeluș în brațe: ”Deci nu ne mai ascundem. Recunoști? Da, e al nostru!” appeared first on Cancan.ro.