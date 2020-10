Pavel Stratan, adevărul despre Edward Sanda. Ce a spus artistul despre viitorul ginere

21:00

Mircea Badea a făcut declarații controversate despre Andreea Esca și colegii săi de la PRO TV. În emisiunea pe care o realizează la Antena 3, Mircea Badea a vorbit despre vânzarea postului PRO TV cehilor […] The post Mircea Badea, declarații controversate despre Andreea Esca. Ce a spus realizatorul TV appeared first on Cancan.ro.