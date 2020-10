FIFA 21. EA Sports, primele explicații pentru problemele care vor apărea cu salvările în FIFA 21

13:10

EA Sports a lansat prima serie de carduri Ones to Watch pentru FIFA 21, iar pe listă se găsesc jucători importanți!Un astfel de card poate asigura unui gamer un avantaj important în primele luni de Ultimate Team, pentru că atributele acestui card vor crește de fiecare dată când fotbalistul respectiv va mai câștiga câte un card special de-a lungul sezonului – cum ar fi Echipa săptămânii – pe lângă atributele importante pe care le are oricum acest tip de card. ...