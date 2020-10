Cîţu: Somez PSD să oprească terorismul economic; aruncă România în haos pentru a câştiga câteva voturi

10:30

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidaţi ai alianţei pentru Camera Deputaţilor în judeţul Sibiu, cea pentru Senat fiind deschisă de economistul Claudiu Mureşan.Potrivit unui comunicat transmis, duminică, presei de Alianţa USR PLUS Sibiu, în cadrul alegerilor interne care au avut loc în ziua precedentă au fost votaţi de membri ai ambelor partide candidaţii USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României.Astfel, copreşedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidaţi ai alianţei pentru Camera Deputaţilor la Sibiu, el fiind urmat de avocatul Marius Vulcan, de Ioan Plesciuc, persoană cu experienţă în administraţia publică şi în proiecte europene, Cristian Vîlcu- licenţiat în informatică, având şi un master în politici de management şi marketing, Daniela Silvia Ilie- consilier achiziţii şi cercetare de piaţă şi Carmen Novac- doctor în management.Lista de candidaţi ai alianţei pentru Senat va fi deschisă la Sibiu de economistul Claudiu Mureşan, care este urmat de Anca Mălaiu- absolventă de istorie, cu experienţă în învăţământ şi în domeniul relaţii clienţi, implicată în acţiuni civice şi umanitare şi Traian Belei- antreprenor, membru al Comisiei de Evaluare a Agendei Culturale a Consiliului Judeţean Sibiu şi absolvent al Facultăţii de Teologie "Andrei Şaguna" Sibiu."Mulţumesc colegilor mei din filiala USR PLUS Sibiu pentru eforturile comune din aceşti patru ani şi pentru încrederea acordată de a duce proiectul USR PLUS, Revoluţia Bunei Guvernări, în Parlamentul României. Colegii mei candidaţi pe lista de parlamentari USR PLUS Sibiu sunt oameni oneşti şi competenţi exact genul de persoane de care sibienii şi România au nevoie în Parlament. Sunt oameni care vor reprezenta cu cinste şi competenţă Sibiul în legislativul naţional. Am foarte mare încredere în ei şi în înţelepciunea sibienilor de a ne susţine la această rundă de alegeri", a declarat, potrivit comunicatului, copreşedintele USR PLUS Dan Barna. AGERPRES/ (AS- editor: Anamaria Constantin, editor online: Irina Giurgiu)