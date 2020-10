Cât i-a costat pandemia pe unii dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Delia, Smiley și Loredana, pagubă considerabilă după ce Revelionul a fost anulat

09:50

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre situația în care Bucureștiul se află în urma creșterii numărului zilnic de îmbolnăviri. Acesta a anunțat că dacă rata de infectare trece de 3 la mia de locuitori, atunci […] The post Anunțul făcut de Ludovic Orban. „Dacă în București se depășește rata de 3 la mie, școlile trec în regim online integral appeared first on Cancan.ro.