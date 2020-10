Bancul zilei | Ce s-a întâmplat când soția a aprins becul, în timpul unei partide de amor

10:20

George Burcea și Andreea Bălan continuă războiul. Cei doi au ajuns la Tribunal, unde au avut prima înfățișare în fața judecătorilor în procesul de divorț. Divorțul celor doi pare să fie unul complicat și de […] The post Războiul continuă. George Burcea și Andreea Bălan au avut prima înfățișare în fața judecătorilor în procesul de divorț appeared first on Cancan.ro.