Fotbal: România, surclasată de Norvegia cu 4-0, în Liga Naţiunilor

17:20

România (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu) a cucerit argintul în proba masculină de opt plus unu, duminică, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia).România încheie competiţia cu şase medalii, dintre care patru de aur, una de argint şi una de bronz. România a încheiat pe locul al treilea în clasamentul pe naţiuni, devansată de Olanda, opt medalii de aur, una de argint, două de bronz, şi Italia, 4-5-2.La opt plus unu masculin, România s-a aflat pe trei la 500 şi 1.000 m, a urcat pe doi la 1.500 m, încheind cursa pe locul secund, cu timpul de 05 min 32 sec 930/1000, după Germania (Johannes Weissenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik, Martin Sauer), 05 min 31 sec 150/1000. Pe locul al treilea s-a clasat Olanda (Bjorn Van den Ende, Ruben Knab, Kaj Hendriks, Simon Van Dorp, Jasper Tissen, Bram Schwarz, Mechiel Versluis, Robert Luecken, Aranka Kops), în 05 min 34 sec 210/1000.Pentru România aurul a fost obţinut la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuş), dublu rame masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă), dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea). Argintul a fost cucerit la opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu), iar bronzul a fost adus la dublu vâsle feminin, categorie uşoară (Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă).România a participat cu 45 de sportivi şi 12 echipaje la Campionatele Europene de seniori de la Poznan (Polonia). Anul trecut, la Europenele de la Lucerna (Elveţia), România a cucerit o medalie de aur, patru de argint şi una de bronz.Anul acesta, România a ocupat primul loc în clasamentele pe medalii la Europenele Under-23 (5-3-2) şi la cele de juniori (5-2-0).AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)