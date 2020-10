Alegeri în Ciprul de Nord: Candidatul susţinut de Turcia şi ''preşedintele'' aflat la sfârşit de mandat se vor confrunta în turul doi

00:10

Fotbalistul primei reprezentative a României, Nicolae Stanciu, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu Norvegia, scor 4-0, că pentru el este cel mai greu moment la echipa naţională deoarece în câteva zile a pierdut calificarea la EURO şi primul loc al clasamentului în Liga Naţiunilor."Venind după o calificare ratată era clar că moralul nostru nu e unul bun. Deşi au fost multe schimbări în primul unsprezece tot nu am reuşit să practicăm un fotbal bun şi să ne ridicăm la nivelul Norvegiei. Iar în momentul de faţă e dureros, atât pentru noi, cât şi pe cei care ne-au urmărit. Pentru mine e cel mai greu moment la naţională pentru că am pierdut şi calificarea şi primul loc în Liga Naţiunilor. Dar mai dezamăgitor e că am făcut două jocuri foarte slabe şi nu ştiu cum vom face să ne revenim", a afirmat mijlocaşul la postul Pro X."Eu am intrat în teren după ce s-a dat al patrulea gol. Din tribună nu am părut ca şi cum am fi fost juniorii Norvegiei... dar mi s-a părut că ei joacă aşa cu o lejeritate mare. Puteau să îşi creeze ocazii oricând. Iar noi, la fel ca şi cu Islanda, am fost crispaţi şi am greşit destul de mult. De asta a fost şi scorul de 4-0. E greu să vii la naţională şi să pierzi aşa. E mult mai dureros decât ratarea calificării în play-off-ul Ligii Campionilor cu echipa de club (n.r. - Slavia Praga). Acum chiar nu ştiu la ce să mă aştept de la meciul cu Austria. Sper ca după acela să fim mai fericiţi", a subliniat Stanciu.Fotbalistul a ţinut să menţioneze că lumea trebuie să ştie că jucătorii fac sacrificii pentru a veni la echipa naţională."Probabil că mulţi se gândesc că noi venim la naţională doar să facem figuraţie, dar nu e aşa. Eu am o lună în cantonament la Praga pentru meciurile din Ligă, n-am avut voie să ieşim din hotel. Acum la naţională la fel. Soţia e singură la Praga şi e însărcinată, nu am văzut-o decât o singură zi într-o lună. Dacă nu iubeam să vin la naţională, nu veneam. Şi noi facem mari sacrificii pentru naţională, dar nu e îndeajuns. În momentul ăsta nu mai putem spune că noi, românii, suntem mai tehnici decât norvegienii sau suedezii, dacă nu arătăm asta şi în teren", a mai spus mijlocaşul.Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Norvegiei cu scorul de 4-0 (2-0), duminică seara, pe Ullevaal Stadion din Oslo, în Grupa 1 a Ligii B din Liga Naţiunilor.Prima reprezentativă va juca următorul meci pe 14 octombrie, la Ploieşti, cu Austria, în aceeaşi competiţie.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)