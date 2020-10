Gică Hagi este tranșant după înfrângerea „tricolorilor” la Oslo! „A venit momentul să intervin!”

16:30

Atenție! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Soția a aprins becul în timpul unei partide amor cu partenerul ei de viață iar ce a urmat este de-a dreptul incredibil! Protagoniștii zilei de astăzi: doi […] The post Bancul zilei | Ce s-a întâmplat când soția a aprins becul, în timpul unei partide de amor appeared first on Cancan.ro.