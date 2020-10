Ionuț Chirilă, acid la adresa FRF: „Ce caută Boiangiu acolo? Sunt oameni fără performanțe în 30 de ani!”

10:30

Căpitanul Austriei, Julian Baumgartlinger (32 de ani), e optimist după succesul cu Irlanda de Nord de la Belfast (1-0), dar selecționerul Franco Foda (54) are reproșuri: „E rușinos că n-am putut să mai marcăm și am tremurat după pauză”.Dacă Austria va repeta miercuri prestația din prima parte împotriva Irlandei de Nord, atunci chiar că Mirel Rădoi are dreptate să-și propună obiectiv limitarea scorului. ...