EXCLUSIV CFR Cluj a vândut un titular! Suma primită de campioană + toate detaliile contractului

13:40

Dominic Calvert-Lewin (23 de ani), atacantul lui Everton, are un preț care nu prea se justifică în FIFA Ultimate Team.Cei de la EA au răsplătit startul fabulos de sezon al lui Calvert-Lewin, dar cardul lui de jucătorul lunii în Premier League, de 84 are un preț foarte ridicat pentru această fază a jocului. Chiar dacă tânărul vârf englez are atribute foarte bune și poate asigura multe goluri, un preț între 50.000 și 60. ...