Cu greu îl recunoști! Cum arăta Leo de la Strehaia acum 30 de ani, când s-a însurat cu Anca

15:10

Soarele începe să piardă teren, iar ploile și vântul își fac simțite prezența. Meteorologii anunță o schimbare radicală de vreme, în zile următoare înregistrându-se temperaturi din ce în ce mai scăzute. Confrom Administrației Naționale de […] The post Schimbări radicale de vreme! Vin ploile și frigul, iar temperaturile scad drastic appeared first on Cancan.ro.