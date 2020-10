FOTO Cum explică un patron de cafenea situaţia din HoReCa. A pus două vase de toaletă în interior: „Stânga fete, dreapta băieţi”

18:00

PNL a obţinut cele mai multe voturi pe ţară la alegerile locale din 27 septembrie, atât la primării, cât şi la consiliile locale şi judeţene, potrivit rezultatelor finale publicate luni de BEC, la două săptămâni de la data scrutinului. PSD s-a clasat pe locul doi, dar a scos 130 de primari peste PNL. Alianţa USR Plus a obţinut sub 7% din totalul voturilor. USR PLUS are doar 28 de primari, în timp ce PMP - 50.