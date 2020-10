Curtea Supremă: Audierea unui judecător numit de Trump în plină pandemie este ''iresponsabilă'' (Kamala Harris)

18:40

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a afirmat, luni, la Aeroportul ''Henri Coandă'', că prin rezultatele pe care le-a obţinut la Campionatele Europene de la Poznan (Polonia) canotajul românesc a revenit în elita continentală şi că se poate lupta de la egal la egal cu cei mai buni."E o reuşită extraordinară a canotajului românesc. Mă bucur să pot spune că pandemia asta ne-a dat viaţa peste cap, dar cu toate acestea am avut un an foarte bun. Un an foarte bun la toate nivelurile, juniori, tineret, seniori. Aceste rezultate ne stimulează şi ne ajută să putem trece mult mai uşor peste ceea ce ne aşteaptă. Pentru că nu ne aşteaptă nimic bun, la cum se prevede situaţia acestei pandemii. Nu ştim ce turnură va lua. Ne-a fost dat peste cap planul de pregătire, viaţa noastră, tot. Dar cu toate acestea, faptul că am ştiut să fim o echipă, familia canotajului nu e mare, este mică, ne-a ajutat să putem trece peste aceste greutăţi. Nu am avut infectări în lot, iar aceşti sportivi sunt nişte modele pentru cei mici. Sunt foarte mândră de aceşti sportivi, care sunt nerăbdători să ajungă la Jocurile Olimpice, iar obligaţia noastră este să facem tot ce depinde de noi ca să-i putem ajuta să ne aducă satisfacţiile şi mândria că suntem români. Să vii acasă cu patru titluri continentale ne spune că am revenit în elita continentală a canotajului şi ne batem cot la cot cu cei mai buni", a declarat Lipă. Ea a precizat că a primit asigurări din partea ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, că sportivii vor avea permisiunea de a se antrena, indiferent de evoluţia pandemiei de coronavirus."Toate aceste performanţe nu le puteam realiza dacă nu aveam sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului şi indiferent cum vor decurge lucrurile în continuare, domnul ministru ne-a promis că nu ne va mai trimite acasă. Va încerca să ne ajute să stăm la locul nostru, la Snagov, cu toate că planul nostru de pregătire prevede cantonament de aproape 4 luni de zile în Italia, finanţat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Ţin să le mulţumesc, pentru că singuri nu puteam realiza acest obiective îndrăzneţe în vremuri tulburi", a mai spus Lipă."Obiectivul principal al lor, al meu, al federaţiei, este câştigarea medaliilor la Jocurile Olimpice, Am spus-o de atâtea ori, un sportiv dacă nu reuşeşte să ajungă pe podiumul olimpic, munca lui nu are cum să fie încununată de succes. Satisfacţia atunci când eşti pe podium nu o poţi compara cu nimic", a completat oficialul FRC.Componentă a echipajului de 8+1 feminin, Mădălina Bereş a spus că în mare parte componenţa bărcii este stabilită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo: "Cred că în mare partea aceasta va fi componenţa, probabil cu unele mici schimbări. Pentru mine a fost un altfel de cursă şi un altfel de European. M-am bucurat să pot trage alături de sora mea, Amalia, şi să fim în aceeaşi barcă. Nu a fost uşor, am avut două luni pregătire acasă, dar ne-am adaptat la această situaţie".Medaliat cu aur la Poznan în proba de dublu rame, Marius Cozmiuc consideră că performanţele din Polonia sunt cu adevărat remarcabile."Este o performanţă foarte mare, ne bucurăm de acest rezultat, am muncit foarte mult în acest an. A fost foarte lung pentru noi, dar am reuşit să ne antrenăm bine la Snagov, nu ne-a lipsit nimic. Nu ne-a împiedicat nimic să obţinem cel mai bun loc în concurs", a declarat Cozmiuc.Canotorii români au încheiat Campionatele Europene de la Poznan (Polonia) cu şase medalii, dintre care patru de aur, una de argint şi una de bronz. România a încheiat pe locul al treilea în clasamentul pe naţiuni, devansată de Olanda, opt medalii de aur, una de argint, două de bronz, şi Italia, 4-5-2.Canotorii au fost primiţi la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional ''Henri Coandă'' din Otopeni de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, şi de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.