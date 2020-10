Parlament/ Noul şef al ANCOM - ales marţi de plenul reunit; patru candidaţi - intraţi în cursă

23:30

Căutăm o soluţie cât mai corectă pentru toţi jucătorii de pe piaţă în situaţia declarării stării de calamitate, însă o astfel de ordonanţă ar trebui iniţiată de Ministerul de Interne, a declarat, luni seara, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros."Relaţia cu procesatorii e mai puţin pusă în pericol. Cea mai sensibilă relaţie din ce am observat la discuţii, ar fi cu traderii, care spun: noi ne-am achitat de obligaţii, am prevăzut din martie, din aprilie, când am văzut ce se întâmpla am cumpărat de pe piaţă cerealele respective, ne-am respectat obligaţiile şi ne aşteptăm ca şi voi să le respectaţi. Sau spun: lăsaţi-ne pe noi să avem negocieri cu fiecare partener în parte, cu siguranţă vom găsi o soluţie, nu interveniţi voi, Stat, în mod discreţionar printr-o reglementare unitară. Şi practic, noi am interveni într-un contract între două entităţi private, ceea ce ar putea duce şi la inechităţi.(...) Noi am fost alături de ei în acest dialog cu celelalte autorităţi, cu Ministerul de Interne, pentru că o astfel de ordonanţă ar trebui iniţiată de către Ministerul Afacerilor Interne, pentru că prefectul are rolul major în declararea stării de calamitate. Dar lucrurile sunt în evoluţie, încă le discutăm şi căutam o soluţie cât mai corectă pentru toţi jucătorii de pe piaţă", a explicat Oros la B1 Tv.În opinia sa, cel mai rezonabil compromis ar fi dacă se va ajunge la un acord între toate părţile implicate în aşa fel încât să nu piardă definitiv niciunul. "Eu cred că cel mai rezonabil compromis ar fi dacă se ajunge la un acord. Încercăm să găsim un acord între părţile respective în aşa fel încât să nu piardă definitiv niciunul. Anul acesta va trece, anul viitor iarăşi vor avea nevoie unii de alţii(...) Acum corect ar fi să treacă împreună prin greutăţi", a spus el.Ministrul Agriculturii a vorbit şi despre un alt proiect prin care băncile să reeşaloneze datoriile fermierilor afectaţi de secetă şi de evoluţia pandemiei."Şi aici discutăm de un palier de despăgubiri. Am alocat 150 de milioane de euro despăgubiri bani europeni. Comisia Europeană permitea să utilizăm până la 2% din total fonduri de dezvoltare rurală. Am identificat aceste sume ce n-au fost utilizate în perioada 2014-2020 pentru că au fost măsuri mai puţin accesate. Am găsit aceste sume, le-am alocat. Am completat cu bani de la buget încă 1,4 miliarde de lei astfel încât în aproape toate sectoarele de activitate din agricultură să oferim aceste compensaţii pentru pierderile datorate evoluţiei pandemiei. Au fost foarte mulţi fermieri care au spus: noi nu avem nevoie acum de compensaţii, noi vrem să ni se reeşaloneze datoriile să putem să ne continuăm activitatea. Cred că şi băncile doresc ca partenerii lor fermieri să nu falimenteze. Încercăm să găsim şi aici o soluţie cu Asociaţia Română a Băncilor, cu băncile şi asociaţiile de fermieri, să găsim o formulă de lucru, să dăm acest respiro fermierilor pentru ca ei să nu falimenteze", a adăugat ministrul Agriculturii, Adrian Oros. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)