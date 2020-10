La 32 de ani, cântăreţul Tom Parker a anunțat că are o tumoră cerebrală. Este în stadiu terminal

Tom Parker, 32 de ani, a scris pe Instagram că are o tumoră cerebrală de gradul patru, inoperabilă, şi că se află sub tratament. Conform CNN, speranța medie de viață pentru pacienții cu diagnosticul lui Tom Parker este cuprinsă între un an și 18 luni. Vestea că Tom Parker are cancer cerebral vine după ce, […]

