Analiza cazurilor de COVID-19 până la 11 octombrie 2020 (CNSCBT)

Titlul onorific de Conte Dracula va fi oferit actriţei Debbie Rochon, la cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Fantastic şi Horror ''Dracula'', care va avea loc de joi până duminică, la Braşov."Vom avea în acest an nu un Conte, ci o Contesă Dracula, prin intermediul trofeului înmânat unei veritabile legende vii - Debbie Rochon a fost supranumită 'Meryl Streep a Horror-ului' şi a fost inclusă în The Hell of Fame încă din 2012 - care şi dincolo de ecran şi-a dovedit constant ataşamentul pentru aceste forme nişate de expresie ale Pop culture prin producţiile supervizate pentru Troma, textele scrise pentru Fangoria sau emisiunile radio realizate la N.Y. împreună cu Dee Snider, liderul trupei de heavy metal Twisted Sister", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.Titlul de Conte Dracula va fi oferit în premieră unei personalităţi feminine din industria filmului de gen, actriţă cu roluri în peste 250 de producţii cinematografice ("Exhumed", "Toxic Avenger IV", "Black Easter", etc), scenaristă şi regizoare multipremiată ("Model Hunger"), producătoare reputată în mediul Exploitation şi Horror ("Suburban Nightmare", "Nowhere Man"), precizează organizatorii. Foto: (c) Dracula Film Festival / Facebook În ultima zi a festivalului este programată o proiecţie specială a ineditului lungmetraj "Mark of the Beast" din 2012, singura adaptare cinematografică de până acum a nuveletei horror scrisă de Rudyard Kipling, autorul celebrei "Cartea junglei", în care Debbie Rochon joacă unul din rolurile principale.În aceeaşi seară, în cadrul galei de închidere a Festivalului de Film Dracula, lui Debbie Rochon i se va oferi trofeul şi titlul onorific de "Countess Dracula 2020", se arată în comunicat.Proiecţii şi activităţi din cadrul Dracula Film Festival vor avea loc la Centrul Cultural Reduta, Cinema One şi Magnolia Braşov.Totodată, în premieră în acest an, filmele din competiţiile de lungmetraj şi scurtmetraj se vor difuza şi online pe platforma www.eventbook.ro, în perioada 15-18 octombrie.Acordarea titlului onorific de Conte Dracula la fiecare ediţie a Dracula Film Festival de la Braşov a devenit o tradiţie, iar printre cei care au primit trofeul se numără regizorul Lamberto Bava, actorul Armand Assante şi maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti.