Scenariul îngrozitor al unui specialist: „Putem ajunge la 7.000 de cazuri în foarte scurt timp. Circulația în Capitală trebuie limitată”

10:50

Un nou incident la metrou, produs marți dimineață, a dus la formarea aglomerației în stațiile de pe Magistrala 3, dintre Preciziei și Eroilor. Trenurile au avut întârzieri de până la 20 de minute, după ce […]